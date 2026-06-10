L’Agenzia spaziale europea e la Commissione europea rafforzano la cooperazione sulle attività in orbita. Le due istituzioni hanno firmato una dichiarazione congiunta sulle In-Space Operations and Services con l’obiettivo comune di costruire una leadership europea nel campo della manutenzione e dell’assistenza ai satelliti già operativi.

L’accordo è stato siglato allo Space Pavilion del Berlin Air Show da Rolf Densing, direttore delle operazioni dell’Esa, e da Catherine Kavvada, direttrice per lo Spazio sicuro e connesso nella Direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio della Commissione europea. La dichiarazione formalizza la volontà di collaborare allo sviluppo di tecnologie chiave e di nuovi concept di missione, con l’obiettivo di rafforzare competitività, resilienza e autonomia strategica del settore spaziale europeo.

Densing-Kavvada: “Tecnologie e missioni per l’autonomia europea»ì”

Il cuore dell’intesa è un cambio di paradigma. Le operazioni nello spazio non si limiteranno più al lancio e all’utilizzo di satelliti destinati, a fine vita, a essere sostituiti. Il nuovo modello prevede infrastrutture orbitali capaci di supportare rifornimento, assemblaggio, manifattura, rimozione, riposizionamento, ispezione, aggiornamento e riciclo direttamente nello spazio.

Questa visione apre la strada a un’economia circolare anche oltre l’atmosfera terrestre. L’obiettivo è rendere le attività spaziali più sostenibili ed efficienti, riducendo la dipendenza da asset “usa e getta” e creando al tempo stesso nuove opportunità industriali per le imprese europee.

Una piattaforma comune per i nuovi servizi

Un elemento centrale della cooperazione sarà lo sviluppo della missione pilota In-Space Operations and Services for Infrastructure, nota come ISOS4I. Il lancio è previsto entro il 2030 e rappresenterà un passaggio rilevante verso la creazione di una vera infrastruttura europea per i servizi nello spazio.

La missione dovrà preparare il terreno a operazioni di routine per la manutenzione, l’assistenza e l’aggiornamento dei satelliti in orbita. In prospettiva, questo significa poter estendere la vita operativa degli asset spaziali, intervenire su componenti già in uso e ridurre i costi legati alla sostituzione completa delle piattaforme.

Robotica, interfacce e modularità per abbattere i costi

L’Agenzia spaziale europea porta nella partnership un’esperienza consolidata nella progettazione, nello sviluppo tecnologico e nella gestione delle missioni. Attraverso le attività di In-Space Servicing, Assembly and Manufacturing, l’Esa sta già lavorando su componenti critiche per il trasporto e i servizi in orbita, tra cui robotica, operazioni di prossimità, interfacce di servizio e progettazione modulare dei veicoli spaziali.

La standardizzazione sarà uno dei passaggi decisivi. Promuovere interoperabilità e modularità fin dalle prime fasi di sviluppo può consentire di ridurre costi e risorse necessarie, migliorare la sicurezza e accelerare la nascita di un mercato europeo competitivo per i servizi in orbita.

Rimozione dei detriti, ClearSpace-1 apre la strada al mercato

La sostenibilità è una delle direttrici principali della strategia. L’Esa, attraverso il programma Space Safety, sta contribuendo allo sviluppo delle missioni Active Debris Removal and In-Orbit Servicing, pensate per aprire nuovi mercati all’industria europea e al tempo stesso ridurre i rischi legati ai detriti spaziali.

Tra i progetti più rilevanti c’è ClearSpace-1, che dovrà rimuovere per la prima volta un detrito non predisposto allo smaltimento, dimostrando tecnologie cruciali come la navigazione relativa e le operazioni ravvicinate. La missione CAT testerà invece interfacce per la cattura e la rimozione, semplificando in futuro le attività di assistenza e pulizia orbitale. A queste si aggiunge Rise, che dimostrerà servizi commerciali in orbita attraverso l’aggancio a un satellite geostazionario per estenderne la vita operativa.

Un ecosistema per la manutenzione dei satelliti

La collaborazione tra Esa e Commissione europea combina competenze tecniche, indirizzo politico, strumenti regolatori e risorse finanziarie. Il risultato atteso è la costruzione di un ecosistema europeo capace di sostenere lo sviluppo di servizi spaziali avanzati, con applicazioni che vanno dalla logistica orbitale alla gestione del ciclo di vita dei satelliti.

Il sostegno espresso dagli Stati membri dell’Esa in vista della Conferenza ministeriale 2025 conferma la crescente attenzione verso le capacità di servicing, assembly and manufacturing nello spazio. I contributi ai programmi collegati indicano una volontà chiara: accelerare il posizionamento dell’Europa in un settore destinato a diventare sempre più strategico.

La firma al Berlin Air Show manda dunque un segnale politico e industriale preciso. L’Europa punta a rafforzare la propria autonomia nello spazio e a posizionarsi tra i leader globali dei servizi in orbita, con operazioni più sicure, sostenibili e resilienti nei prossimi decenni.