Smart mobility, Enea lancia un sistema "intelligente" per gestire il traffico pesante - CorCom

Presso il Centro ricerche Enea della Trisaia (Matera) è stato ideato, sviluppato e testato un innovativo sistema per gestire in sicurezza il traffico da veicoli pesanti su strade, autostrade, ponti e viadotti. L’innovazione, realizzata nell’ambito del progetto Sentinel coordinato da Enea in collaborazione con il Consorzio Train (con i due soci attuatori Università di Salerno ed Ett Spa), Takius srl e Anas Spa, consente di individuare in tempo reale i veicoli in sovraccarico, di smistarli su percorsi alternativi evitando situazioni di pericolo.

Dotato di sistemi avanzati di pesatura dinamica, sensori hi-tech, software e hardware innovativi, Sentinel consente di acquisire dati per verificare l’effettiva usura delle infrastrutture e permette di effettuare misurazioni precise, dinamiche e in tempo reale del peso del veicolo in transito, a prescindere dalla velocità e dalla traiettoria del mezzo. Inoltre, dispone di sistemi di supporto alle decisioni in grado di segnalare in modo automatico le azioni da intraprendere per evitare rischi come il blocco o la deviazione del veicolo. Prima della sua installazione sul sito finale, questo sistema ‘intelligente’ è stato testato da un team multidisciplinare di ricercatori del partenariato del Centro di Trisaia.

Utile anche per il monitoraggio dello stato di usura

“In questo contesto l’innovazione sarà utile anche per il monitoraggio dello stato di usura delle infrastrutture e la pianificazione di eventuali interventi di manutenzione – sottolinea Piero De Fazio, responsabile sezione Strumenti per applicazioni energetiche dell’Enea e coordinatore scientifico del progetto – in linea con le recenti disposizioni normative sui trasporti che rivolgono una particolare attenzione ai pesi massimi dei veicoli autorizzati a circolare sulla rete viaria nazionale ed internazionale”.

WHITEPAPER Data-Driven Manufacturing: come usare i dati per trasformarli in business IoT Manifatturiero/Produzione

Nello specifico il prototipo sarà composto da un sistema di pesatura con una parte meccanica dotata di sensori che si deformerà al passaggio dei veicoli; una parte software che, ricevuto il segnale di deformazione dell’elemento meccanico, lo tradurrà in peso tramite algoritmi; un dispositivo per la classificazione e la misura della velocità del mezzo; un’interfaccia software per l’integrazione con i sistemi di Intelligence transport systems e le varie smart road del gestore stradale.

Al termine del progetto, in collaborazione con Anas, Sentinel sarà installato sull’Autostrada A2, nel tratto compreso tra il km 0 (Fisciano, provincia di Salerno) e il km 7 (Salerno), e in futuro su altri nodi dell’infrastruttura stradale che per caratteristiche altimetriche, ambientali o climatiche possano essere considerati critici.

@RIPRODUZIONE RISERVATA