5G, a che punto siamo? Tutti i numeri della quinta generazione mobile

Il 2025 rappresenta un punto di svolta importante per il 5G: la rete di quinta generazione, che inizialmente sembrava una promessa lontana, è ormai una realtà consolidata che sta trasformando il panorama digitale. Dal lancio dei primi dispositivi alla costruzione delle reti, il 5G sta entrando in modo significativo nelle nostre vite e nelle nostre economie. Ma qual è la situazione attuale? Quanto è diffusa la tecnologia? E, soprattutto, quali sono le nuove applicazioni che stanno emergendo? In questo articolo, aggiorniamo i numeri e le statistiche più recenti sul 5G per fare il punto sul suo stato di avanzamento.

Dispositivi: numeri in forte crescita

Uno degli aspetti più significativi riguarda l’adozione dei dispositivi. A partire da aprile 2025, il numero complessivo di dispositivi 5G annunciati ha raggiunto 3.378 unità, con 2.977 di questi disponibili già sul mercato. Questo dato segna un aumento del 25,9% rispetto all’anno precedente, a testimonianza della continua espansione della tecnologia e della crescente domanda da parte dei consumatori e delle imprese. Questi dispositivi includono una vasta gamma di prodotti, dai telefoni agli hotspot, dai moduli industriali ai router, dimostrando come il 5G stia diventando il cuore di una serie di soluzioni innovative per numerosi settori.

In particolare, i dispositivi più diffusi sono:

Smartphone : 1.753 modelli annunciati, di cui 1.664 già disponibili.

: 1.753 modelli annunciati, di cui 1.664 già disponibili. Dispositivi di accesso wireless fisso (CPE) : 337 dispositivi annunciati, di cui 238 disponibili.

: 337 dispositivi annunciati, di cui 238 disponibili. Router, gateway e modem industriali : 330 dispositivi annunciati.

: 330 dispositivi annunciati. Hotspot : 101 dispositivi disponibili.

: 101 dispositivi disponibili. Tablet e laptop: 130 dispositivi disponibili.

Il segmento degli smartphone continua a essere il principale motore dell’adozione del 5G, ma anche altre categorie, come i dispositivi industriali e i moduli per l’Internet of Things (IoT), stanno guadagnando terreno.

L’architettura 5G Standalone: l’evoluzione della rete

Una delle innovazioni più significative è l’introduzione dell’architettura 5G Standalone (SA). Questa architettura rappresenta il pieno potenziale del 5G, poiché permette a una rete 5G di funzionare completamente in autonomia, senza dipendere da infrastrutture 4G. Le sue principali caratteristiche includono bassa latenza, capacità aumentata, maggiore sicurezza e efficienza energetica.

Nel 2025, 163 operatori in 65 paesi stanno implementando reti 5G Standalone. In Europa, vari operatori, tra cui BT, Virgin Media O2 e Orange, hanno già avviato implementazioni di 5G SA, concentrandosi principalmente su casi d’uso aziendali come il network slicing, che consente di ottimizzare l’utilizzo delle risorse di rete per applicazioni industriali. A livello globale, la Saudi Telecom Company e Verizon sono tra gli operatori di punta che stanno investendo in reti 5G SA. Tuttavia, in Europa, l’adozione di 5G SA è ancora in fase iniziale: nonostante la copertura 5G sia arrivata al 70% della popolazione, solo il 30% utilizza le frequenze nella banda media, che offrono prestazioni superiori. Questo gap è uno degli ostacoli principali per la piena realizzazione delle potenzialità del 5G.

La nuova frontiera

Nel 2025, 5G-Advanced, la successiva evoluzione degli standard 5G, ha fatto il suo debutto. Grazie agli aggiornamenti del 3GPP Release 18, il 5G-Advanced promette di migliorare ulteriormente le prestazioni del 5G, con innovazioni in aree come la connettività ultra-affidabile, la migliore gestione delle risorse di rete, e il supporto per applicazioni emergenti come realtà aumentata (AR) e automazione industriale.

Attualmente, sono già disponibili circa 75 dispositivi compatibili con 5G-Advanced, tra cui smartphone, tablet e moduli per applicazioni IoT. Questi dispositivi sono dotati di chip come lo Snapdragon 8 Gen 3, che offre prestazioni superiori e un’ottimizzazione per le applicazioni più avanzate.

5G FWA: la soluzione per la connettività in aree remote

Una delle applicazioni più interessanti del 5G è il Fixed Wireless Access (FWA), che sfrutta la rete 5G per fornire connettività ad alta velocità a aree remote o difficili da raggiungere con infrastrutture tradizionali. Con il 5G FWA, è possibile raggiungere velocità fino a 100 Mbps per la banda ultralarga e 30 Mbps per la banda larga, rendendo questo sistema una valida alternativa alla fibra ottica in luoghi dove non è economicamente conveniente estendere la rete.

Il mercato del 5G FWA è destinato a crescere notevolmente nei prossimi anni. Secondo le previsioni di Precedence Research, il mercato globale del 5G FWA dovrebbe crescere da 64 miliardi di dollari nel 2025 a 1,3 trilioni di dollari entro il 2034, con una crescita annuale del 39,92%.

Il ruolo delle telco

Le telco continuano a svolgere un ruolo centrale nel supportare l’evoluzione della nuova generazione mobile, sia dal punto di vista delle infrastrutture che dei servizi. In Europa, Vodafone, Telecom Italia, Orange e Deutsche Telekom stanno investendo enormemente per implementare le reti 5G Standalone e 5G FWA, con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di connettività ad alta velocità e bassa latenza in vari settori.

Le telco europee stanno anche esplorando nuovi casi d’uso per il 5G, come le smart cities, l’automazione industriale, e la sanità digitale, sfruttando le potenzialità delle reti 5G per migliorare la gestione delle risorse urbane e offrire servizi di alta qualità a cittadini e aziende. Inoltre, le telco sono impegnate in progetti di network sharing e partnership con aziende tecnologiche per potenziare l’adozione di 5G in tutta la regione.

Tuttavia, nonostante questi progressi, le telco europee devono affrontare diverse sfide, tra cui la gestione dello spettro, gli investimenti infrastrutturali, e la concorrenza con altri attori tecnologici come le aziende di cloud computing e IT. Per il successo a lungo termine del 5G, le telco dovranno adattarsi rapidamente alle nuove tecnologie e alle esigenze del mercato.