5G Advanced, si apre l’era della personalizzazione. Ecco cosa cambia

Con l’introduzione della tecnologia Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput (L4S), T-Mobile segna un punto di svolta nel settore delle telecomunicazioni, portando la sua rete 5G avanzata (5G Advanced) a nuovi livelli di performance e personalizzazione. L4S, infatti, è destinato a trasformare l’esperienza di connessione mobile, offrendo latenza ultra-bassa, ridotto rischio di perdita di pacchetti e reattività in tempo reale, anche durante picchi di traffico elevato.

Questa nuova tecnologia si propone come una delle componenti fondamentali della rete 5G avanzata, dove ogni millisecondo è determinante per applicazioni che richiedono alte prestazioni, come il cloud gaming, la realtà estesa (XR), le videochiamate e persino la guida remota. Sebbene L4S sia stata già impiegata in ambito cablato, T-Mobile è la prima a estenderla su larga scala anche nelle reti wireless, grazie alla sua architettura 5G Standalone (SA), completamente costruita per sfruttare al meglio il 5G avanzato.

Con una base di rete completamente dedicata al 5G, T-Mobile è ora in grado di supportare tecnologie come il network slicing, che permetteranno di creare esperienze di connettività altamente ottimizzate e specifiche per ogni tipo di applicazione o cliente.

Prestazioni superiori con il 5G Advanced

Il debutto di L4S in un contesto wireless porta con sé numerosi vantaggi, soprattutto per quelle applicazioni che necessitano di performance in tempo reale e che sono particolarmente sensibili alla latenza, come il cloud gaming o le tecnologie di realtà estesa. La capacità di ridurre la latenza e il jitter rende la connessione molto più stabile e prevedibile, anche in situazioni di elevato traffico.

Un esempio concreto di come L4S stia migliorando la vita quotidiana è la collaborazione di T-Mobile con Vay, un’azienda tedesca che sviluppa tecnologie per la guida remota. In uno degli esperimenti realizzati, i conducenti remoti hanno potuto operare veicoli a distanza con una latenza minima, senza avvertire disconnessioni o ritardi significativi. Questo tipo di prestazione è cruciale per applicazioni in cui la sicurezza è una priorità assoluta, come nel caso delle auto a guida autonoma o nelle operazioni di logistica e trasporti.

Inoltre, l’adozione di L4S nei giochi cloud rappresenta un altro passo fondamentale per l’evoluzione del 5G Advanced. Grazie alla collaborazione con Nvidia, che ha abilitato il supporto a L4S sulla piattaforma GeForce Now, T-Mobile è riuscita a migliorare sensibilmente l’esperienza di gioco su dispositivi mobili. Con questa tecnologia, i giocatori godono di un’esperienza quasi paragonabile a quella di una console, senza i fastidiosi lag o interruzioni che spesso rovinano l’esperienza di gioco su rete mobile.

XR e il 5G advanced: una connessione perfetta per un’esperienza immersiva

La realtà estesa (XR), che comprende sia la realtà virtuale (VR) che la realtà aumentata (AR), sta diventando una delle tecnologie più promettenti nel panorama della connettività 5G avanzata. Tuttavia, la qualità delle esperienze XR è tradizionalmente ostacolata dalla latenza e dal motion sickness, ovvero la nausea causata dai disallineamenti tra movimento e visualizzazione.

In collaborazione con Qualcomm e Ericsson, T-Mobile ha condotto test con occhiali smart per sfruttare L4S in contesti XR. I risultati sono sorprendenti: L4S ha migliorato la qualità dell’immagine, riducendo significativamente il rischio di malesseri causati dalla latenza e migliorando l’esperienza visiva. Questo è un passo importante per la diffusione di XR in ambito consumer, dove la continuità e la fluidità dell’esperienza sono essenziali.

Con la continua evoluzione della rete 5G avanzata, L4S si conferma come un elemento chiave per favorire il passaggio delle applicazioni XR da nicchie di mercato a scenari di massa. Questo apre nuove opportunità per il lavoro remoto, il training simulato, l’intrattenimento e molte altre aree in cui l’interazione digitale immersiva è essenziale.

La programmazione della rete: un’era di prestazioni adattabili

Il concetto di programmabilità della rete è uno degli aspetti più rilevanti del 5G Advanced e di L4S. Grazie alla capacità di misurare e adattarsi in tempo reale alle condizioni di rete, T-Mobile sta creando un ambiente in cui le app possono essere ottimizzate istantaneamente per rispondere alle specifiche esigenze di ciascun utente.

Questa flessibilità permette a partner e sviluppatori di personalizzare le loro applicazioni in base a variabili come la congestione della rete o la disponibilità di larghezza di banda. Un esempio di questo approccio viene dalla collaborazione con Apple, che ha visto miglioramenti significativi nelle videochiamate, dove L4S ha ridotto i blocchi video e migliorato la qualità audio anche in situazioni di rete congestionata, come in un terminal aeroportuale affollato.

Il futuro delle telecomunicazioni, grazie al 5G Advanced, non si limita solo a fornire connessioni più veloci, ma anche a creare esperienze più intelligenti e responsive. La programmazione dinamica della rete, che sarà ulteriormente affinata con il network slicing, rappresenta una delle promesse più affascinanti del 5G, unendo in un’unica piattaforma la gestione intelligente della rete e l’ottimizzazione dell’esperienza utente.

La banda ultralarga: un alleato fondamentale per il 5G avanzato

Non si può parlare di 5G avanzato senza fare un cenno alla banda ultralarga. Infatti, come evidenziato da molteplici analisi, una connessione a banda larga ad alta capacità è fondamentale per supportare le nuove applicazioni del 5G, inclusi i servizi cloud, XR e gaming. La banda ultralarga è il pilastro che permette al 5G avanzato di garantire prestazioni elevate anche nei momenti di massimo utilizzo, un aspetto che sarà sempre più cruciale con l’espansione della connettività wireless a livello globale.

Per un approfondimento su tutte le applicazioni innovative della banda ultralarga, puoi consultare il nostro articolo di riferimento qui.