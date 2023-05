5G, la rete mobile di Tim batte tutti per velocità di download e upload

Esperienza video 5G, esperienza video game 5G, velocità di download 5G e velocità di upload 5G. Sono i 4 dei 5 premi per l’Esperienza 5G che Tim, maggiore operatore italiano per quota di mercato, si aggiudica secondo l’ultimo Rapporto Opensignal sull’Esperienza della rete mobile in Italia. Il premio rimanente, quello per la 5G Voice App experience, appartiene invece a Iliad.

L’indagine include per la prima volta Fastweb accanto ai quattro operatori mobili nazionali, con Vodafone che continua a vincere il maggior numero di premi nazionali: l’operatore si aggiudica infatti tutti e cinque i premi disponibili per l’esperienza complessiva ed entrambi i premi disponibili per la coerenza dell’esperienza utente.

In termini di copertura, WindTre condivide ora con Iliad la migliore Availability/Disponibilità di rete (che riflette la quota di tempo che gli utenti trascorrono connessi al segnale 3G o migliore). Il nuovo arrivato, Fastweb, si aggiudica invece i premi 5G Availability e 5G Reach, che prima erano di WindTre in Italia.

A Vodafone i premi Excellent Consistent Quality e Core Consistent Quality

Gli utenti Vodafone hanno l’esperienza più coerente in Italia, con l’81,8% dei test effettuati dagli utenti Vodafone che soddisfano le soglie minime di prestazioni raccomandate per le applicazioni più comuni ed esigenti, come la visione di video in HD, misurate dalla metrica Excellent Consistent Quality. Inoltre, il 92,1% dei test degli utenti Vodafone soddisfa le soglie per le applicazioni meno esigenti, misurate dalla metrica Core Consistent Quality. Vodafone si aggiudica entrambi i premi per la coerenza per la terza volta consecutiva, essendo l’unico vincitore da quando entrambi i premi sono stati inseriti per la prima volta nei rapporti Opensignal sull’esperienza della rete mobile in Italia.

Iliad e WindTre condividono il primo posto per il premio Availability

Gli utenti Iliad e WindTre trascorrono la maggior parte del tempo con un segnale 3G o superiore, 98.7%. Iliad è stata l’unica vincitrice per questa metrica nell’ultimo rapporto . Se si considera la disponibilità a livello regionale, WindTre domina nelle regioni Nord Est e Nord Ovest, mentre Iliad vince nettamente nelle regioni del Centro e del Sud.

Gli utenti Vodafone hanno la più alta velocità complessiva

Vodafone è l’unica ad aggiudicarsi i premi Download Speed Experience e Upload Speed Experience. Gli utenti su questa rete registrano la velocità media di download più elevata, pari a 37,2 Mbps, 1,6 Mbps (4,6%) in più rispetto alla seconda classificata, Fastweb. Gli utenti Vodafone vedono una velocità media complessiva di upload di 11 Mbps, ma WindTre è solo 0,3 Mbps dietro al vincitore.

Iliad è l’unico vincitore per la metrica 5G Voice App Experience

Gli utenti di Iliad hanno la migliore esperienza in Italia nell’utilizzo di app vocali over-the-top (Ott) su 5G: l’operatore raggiunge un punteggio di 82,6 su una scala di 100 punti, con un vantaggio di circa 0,7 punti su Tim e Vodafone, che condividono il secondo posto con punteggi statisticamente uguali di 81,9-82 punti. Nell’ultimo rapporto, il premio è stato condiviso tra Iliad e Tim. Tutti gli operatori in Italia si posizionano nella categoria Buona (80-87) per la metrica 5G Voice App Experience.

Gli utenti Tim hanno le velocità di download e upload 5G più elevate

In Italia, gli utenti Tim sperimentano la velocità media di download 5G più elevata, pari a 270,4 Mbps, il che significa che Tim è ancora vincitore per la 5G Download Speed. L’operatore si assicura un vantaggio di 75,1 Mbps rispetto al punteggio di 195,4 Mbps del secondo classificato, Vodafone. Tim vince anche il premio per la 5G Upload Speed con un punteggio di 25,5 Mbps e un vantaggio di 3,3 Mbps. L’operatore si aggiudica entrambi i premi per la quarta volta consecutiva, da quando Opensignal ha iniziato a catturare nei suoi rapporti l’esperienza 5G italiana a partire dal novembre del 2021.

Fastweb domina il mercato sia per la 5G Availability sia per la 5G Reach

Fastweb vince in entrambe le categorie 5G Availability e 5G Reach. Gli utenti Fastweb 5G trascorrono il 26,7% del tempo con una connessione 5G attiva, 2,8 punti percentuali in più rispetto a quelli che utilizzano Iliad, che si aggiudica il secondo posto. Parimenti, per la metrica 5G Reach, Fastweb ottiene 6,5 punti (su una scala di 10 punti), 1,6 punti in più rispetto al secondo classificato WindTre, a testimonianza dell’estensione geografica delle reti 5G dell’operatore. Fastweb è il vincitore assoluto per entrambe le metriche in tutte le regioni italiane.

Iliad in continua crescita a spese di Tim, Vodafone e WindTre

Dal suo lancio nel settore mobile nel maggio 2018, Iliad continua ad accumulare quote di mercato a spese di Tim, Vodafone e WindTre, secondo i dati dell’AgCom di dicembre 2022. Fastweb dispone invece di propri asset di spettro a 3,5 GHz e 26 GHz, ma la sua infrastruttura opera in collaborazione con WindTre, come indicato in un accordo che decorre da giugno 2019 e prevede la fornitura di backhaul in fibra da parte di Fastweb, mentre WindTre fornisce a Fastweb la copertura 4G (e generazioni precedenti) tramite roaming nazionale.

Per Fastweb focus sulla fibra, joint venture WindTre-Iliad

Fastweb continua inoltre a concentrarsi sulla fornitura della sua fibra, espandendo l’estensione delle sue reti a banda larga in fibra e ad accesso wireless fisso (Fwa) 5G. WindTre e Iliad, all’inizio di gennaio 2023, hanno creato una joint-venture al 50% (Zefiro Net) per collaborare all’espansione della copertura di rete mobile in tutto il Paese.

Nel novembre 2022, Tim ha annunciato di aver selezionato Ericsson per la fornitura di una rete core 5G, che sarà alla base del lancio del 5G standalone (SA). L’operatore è in ritardo rispetto agli altri per quanto riguarda le metriche di copertura 5G e “per garantirsi una posizione competitiva nel lungo periodo – spiega Opensignal -, l’operatore deve investire ulteriormente nella sua rete 5G”. Tim inoltre ha recentemente completato lo smantellamento della rete 3G.

@RIPRODUZIONE RISERVATA