5G standalone, nuova era commerciale per le telco: mercato da 186 miliardi di dollari

Solo il 5G standalone (SA) rappresenta la piena maturità nel viaggio verso il 5G delle telco. Le reti ad altissima capacità che poggiano al cento per cento sulla tecnologia mobile di quinta generazione, unite a un approccio di consulenza, permettono agli operatori di offrire alle imprese servizi innovativi e questi, a loro volta, innescheranno una nuova ondata di innovazione industriale con cui le imprese potranno aggiungere potenzialmente 4,7 trilioni di dollari al Pil globale e creare 7,3 milioni di nuovi posti di lavoro in tutti i settori. Il mercato indirizzabile per le telco è di 186 miliardi di qui al 2030.

È quanto si legge nell’analisi pubblicata sul sito della Gsma da Barbara Pareglio, responsabile tecnico della Gsma per diverse aree di interesse all’interno dell’associazione, tra cui 5G, IoT, automotive e aviazione.

Connettività “spina dorsale della trasformazione aziendale”

“Il panorama aziendale è in rapida evoluzione e la tecnologia mobile non è più solo uno strumento di comunicazione, ma la spina dorsale della trasformazione aziendale“, scrive Pareglio. “Con l’aumento delle pressioni economiche globali e il persistere delle incertezze di mercato, le imprese di tutto il mondo sono alla ricerca di modi innovativi per migliorare la produttività, gestire i rischi e ottenere un maggiore controllo sulle loro operazioni”.

Il 5G standalone offre una risposta e permette alle telco di completare il loro “journey to 5G”.

“Per i leader aziendali, il messaggio è chiaro”, afferma l’esperta della Gsma: “il 5G standalone rappresenta non solo un’evoluzione nella connettività, ma una rivoluzione nel modo in cui le aziende operano, innovano e creano valore”.

5G standalone, una nuova era commerciale per le telco

“Con la piena implementazione tecnica del 5G SA e la trasformazione aziendale necessaria per sbloccare appieno il potenziale del 5G, gli operatori di telefonia mobile stanno completando il viaggio del 5G e iniziando una nuova era commerciale in cui gli operatori possono monetizzare servizi differenziati, soddisfare precise richieste aziendali e svolgere un ruolo fondamentale nella trasformazione digitale in tutti i settori”, afferma Pareglio.

Questa combinazione di elementi fa sì che gli operatori possano andare oltre la connettività per consentire l’innovazione, costruire partnership strategiche e nuovi flussi di entrate per creare un vantaggio competitivo duraturo.

La tecnologia mobile come fattore critico di competitività

Le aziende di tutto il mondo affrontano oggi grandi sfide. Nei mercati maturi come Europa, Nord America, Giappone e Australia, le imprese fronteggiano una crescita lenta o piatta e ciò le porta a mettere più enfasi sul controllo dei costi. Dal lato opposto, le imprese nei mercati emergenti operano in un mercato in forte crescita, ma sono consapevoli di possibili rallentamenti futuri. In tutte le regioni, le aziende sono pressate dai regolatori e dagli azionisti affinché adottino azioni responsabili verso l’ambiente, il consumo di energia e la sicurezza dei dipendenti.

In questo contesto, la tecnologia mobile emerge come il fattore critico per affrontare le sfide e cogliere nuove opportunità.

La giusta infrastruttura tecnologica aumenta la produttività attraverso l’analisi dei dati, l’automazione e l’ottimizzazione, facilitando la virtualizzazione delle catene del valore. Nel prossimo futuro, l’intelligenza artificiale trasformerà ulteriormente le operazioni aziendali, ma – anche qui – solo se ci sarà il supporto di reti di connettività sicure, resilienti e capaci come, appunto, le reti 5G.

I vantaggi aziendali delle reti autonome 5G

Il completamento del viaggio verso il 5G sblocca nuove potenti funzionalità per le imprese, offrendo sezioni di rete dedicate per casi d’uso specifici, latenza ultra bassa per le operazioni in tempo reale e un’enorme scalabilità per l’IoT. Le aziende possono implementare reti virtuali personalizzate con prestazioni garantite, consentendo casi d’uso come il monitoraggio delle infrastrutture critiche, veicoli autonomi e applicazioni di intelligenza artificiale in tempo reale. L’integrazione dell’edge computing mobile migliora ulteriormente la reattività, rendendo il 5G SA ideale per i settori che richiedono decisioni in tempo reale e un’automazione su larga scala.

“Costruito con la sicurezza al centro, il 5G SA rafforza la protezione dei dati con crittografia avanzata, autenticazione sicura e maggiore controllo sulle risorse di rete”, evidenza Pareglio. “Ciò è critico per i settori con esigenze di conformità rigorose, come la finanza, l’assistenza sanitaria e la difesa. Inoltre, la sua capacità di supportare reti IoT su larga scala e a bassa potenza apre nuove opportunità nelle smart city, nell’automazione industriale e nel monitoraggio ambientale, aiutando le organizzazioni a ottenere una maggiore visibilità sulle loro operations ed efficienza”.

L’essenziale collaborazione tra imprese e telco

Il vero valore del 5G Standalone emerge quando le aziende collaborano con gli operatori mobili per costruire prodotti e servizi abilitati alla connettività che affrontano specifiche sfide operative. Secondo un recente white paper della Gsma, “Destination Growth: The Journey to Complete 5G”, le aziende sono alla ricerca di soluzioni che non migliorano semplicemente la connettività, ma anche la visibilità e che siano un traino all’innovazione.

“Collaborando con operatori che comprendono le loro esigenze aziendali, le aziende ottengono l’accesso a soluzioni su misura che integrano le funzionalità 5G direttamente nelle loro operazioni”, scrivere Pareglio. “Queste funzionalità si traducono in applicazioni del mondo reale come la formazione remota di precisione, l’automazione della fabbrica, le soluzioni di mobilità intelligenti e monitoraggio in tempo reale nei settori della manifattura, dell’assistenza sanitaria, della logistica e altri ancora”.

Conclude l’esperta della Gsma: le imprese che collaborano efficacemente con gli operatori mobili e l’ecosistema più ampio per sfruttare queste capacità “saranno nella posizione migliore per prosperare nell’economia digitale di domani”.