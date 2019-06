Ericsson alza le previsioni sul 5G: 1,9 miliardi di Sim nel 2024

L’industria delle reti mobili ha attraversato un periodo difficile per il declino della domanda di attrezzature per le rete 4G o precedenti, si legge nel Report, ma “la spesa per il 5G in Nord America ha aiutato a alimentare un ritorno alla crescita”.

Per rendere ancora più veloce l’adozione del nuovo standard, Ericsson sottolinea la necessità di uno sforzo di ecosistema. Una prima spinta arriva dalla disponibilità sul mercato di più modelli di smartphone che supportano il 5G. Efficace per il provider di fornirsi il ricorso allo spectrum sharing che, in attesa dell’assegnazione delle frequenze dedicate, permette di sfruttare alcune bande oggi usate per le reti Lte. Ciò è possibile col supporto di chipset adeguati per i device; tali chip sono attualmente in fase di sviluppo e saranno commercialmente disponibili a fine 2019.