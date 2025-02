Il 5G Advanced e l’intricato processo della standardizzazione

Nel mondo in rapida evoluzione delle telecomunicazioni mobili, lo sviluppo degli standard è un processo intricato, in cui ogni nuova release perfeziona, costruisce ed espande la precedente. L’attenzione ora posta dalla 3GPP (Third Generation Partnership Project) alla Release 20 (Rel-20) rappresenta un passo cruciale verso l’architettura di rete di prossima generazione, bilanciando il duplice obiettivo di far progredire il 5G e di gettare le basi per il 6G.

La Rel-20 introduce un approccio unico, dividendo la sua attenzione in due componenti chiave: Rel-20_5GA per il 5G-Advanced e Rel-20_6G per i primi studi sul 6G (vedi figura 1). Questa struttura a doppio binario consente alla 3GPP di innovare nell’ambito del 5G-Advanced, supportando gli aggiornamenti di rete a breve termine, e contemporaneamente di avviare la fase di ricerca per il 6G, che si svilupperà in modo più completo nella Release 21. Ciascuna traccia opera in base a tempistiche e strategie di pianificazione separate, rendendo Rel-20 adattabile a vari gruppi Tsg e Wg in base alle loro priorità di risorse.

5G-Advanced in Rel-20: lo stato dell’arte

Per il Rel-20 5G-Advanced, la 3GPP ha stabilito una tabella di marcia di 18 mesi incentrata sul miglioramento delle attuali funzionalità del 5G. Il calendario previsto assicura una progressione costante verso gli aggiornamenti critici, con congelamenti progressivi come segue: fase 1 (requisiti di servizio) che dovrebbe essere congelata nel giugno 2025; fase-2 (aspetti dell’architettura di sistema) che ha una tempistica a due livelli, con un completamento dell’80% previsto entro giugno 2026, e un congelamento finale nel settembre 2026; fase 3 (dettagli del protocollo) che è prevista per marzo 2027, seguita dal congelamento finale di Asn.1/OpenApi nel giugno 2027.

Nel SA1, dedicato ai requisiti di servizio e ai casi d’uso, tre studi Rel-20 5G-Advanced stanno avanzando costantemente: Satellite Access – Phase 4 (FS_5GSAT_Ph4), Future Railway Mobile Communication System – Phase 6 (FS_FRMCS_Ph6) e Energy Efficiency as Service Criteria Phase 2 (FS_EnergyServ_Ph2). Sono state inoltre concordate sei nuove Mini-Wid (Work Item Descriptions), che contribuiscono a rafforzare l’orientamento innovativo della Rel-20.

Per gli altri gruppi di lavoro SA, l’obiettivo principale rimane la preparazione del Rel-20 5G-Advanced Workshop previsto per dicembre 2024. Questo workshop, una componente chiave di SA#106, riunirà le intuizioni di ciascun gruppo di lavoro per identificare i temi di alto livello che meritano un’attenzione particolare nel Rel-20. L’incontro segnerà un punto cruciale, in cui i concetti iniziali inizieranno a prendere forma e a cristallizzarsi in una tabella di marcia per il futuro. Si prevede che dopo il workshop verranno prese decisioni chiave sul processo di prioritizzazione, se applicare una prioritizzazione in un’unica fase o in due fasi.

Studi in corso sul 6G in Rel-20

In merito agli studi 6G di Rel-20, allo stato dell’arte è previsto un profondo lavoro di esplorazione. Questa traccia del Rel-20 è dedicata esclusivamente agli studi sul 6G, mentre il lavoro normativo per il 6G è previsto per la prossima release, la Release 21. Questi studi costituiranno la base per il 6G, con riferimento ai requisiti di servizio, i casi d’uso e l’architettura di sistema del 6G.

E’ attestato l’inizio del lavoro del SA1 sui casi d’uso e sui requisiti di servizio del 6G e l’avanzamento del Technical Report 22.870, che servirà come studio continuo per l’avanzamento della release. Gruppi di lavoro come l’SA2 mirano intanto ad approvare i SI entro giugno 2025, mentre le tempistiche per SA3/4/5/6 sono ancora in fase di studio. Il completamento degli studi 6G sarà coordinato tra i gruppi di lavoro Tsg SA, con tappe finali previste fino al 2027. Questo approccio graduale consentirà alla 3GPP di iterare, perfezionare e costruire il consenso, ponendo le basi per la Release 21, che darà ufficialmente inizio al lavoro normativo per il 6G.

Per semplificare lo sviluppo del 6G, nel marzo 2025 si terrà un workshop 6G a livello di Tsg, insieme al TSG#107, che riunirà le parti interessate di Ran, SA e CT. Il workshop comprenderà sessioni parallele e congiunte, incentrate su argomenti 6G quali aspetti radio, architettura di sistema e requisiti della rete centrale.

Verso IMT-2030: Rel-21 e oltre

Il passaggio dalla Rel-20 alla Rel-21 rappresenta una fase critica, in particolare per il 6G. La Release 21 segna l’inizio ufficiale del lavoro normativo sul 6G e si prevede che produrrà le prime specifiche tecniche formali del 6G, allineandosi ai requisiti di presentazione dell’IMT-2030. La tempistica della Release 21, che dovrebbe essere finalizzata entro giugno 2026, garantisce che le specifiche 3GPP per il 6G siano pronte prima della finestra di presentazione IMT-2030, con il congelamento di ASN.1/OpenAPI previsto entro marzo 2029.

La Rel-21 sarà un punto di riferimento, in quanto presenterà l’ondata iniziale di tecnologie 6G attraverso un’unica release completa. Per gli stakeholder del settore, sarà il vero punto di svolta, che rivelerà la visione della 3GPP per il 6G, pronta a influenzare gli standard globali per gli anni a venire.

Una visione condivisa per il futuro

“Rel-20 è più di un semplice aggiornamento incrementale – spiega la 3GPP in una nota -: è il ponte tra le reti di oggi e il potenziale di trasformazione di domani. Con ogni Tsg e WG incaricato di bilanciare gli sforzi tra i progressi a breve termine del 5G-Advanced e le basi esplorative per il 6G, il lavoro della 3GPP in Rel-20 darà forma al panorama delle telecomunicazioni per gli anni a venire”.