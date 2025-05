Wind Tre scommette sull’extra care: attivazione gratuita del 5G per i clienti prepagati

In un mondo sempre più complesso e veloce, le persone cercano riferimenti solidi, capaci di ascoltare e offrire soluzioni concrete. Da questa consapevolezza nasce la nuova piattaforma creativa di Wind Tre, inaugurata con un’iniziativa di caring verso i clienti: l’attivazione gratuita del 5G per i clienti prepagati privati e partita Iva che non hanno ancora il servizio attivo, senza cambiare la propria offerta attuale. Per usufruire di questa opportunità, basta recarsi entro il 4 giugno in uno dei Wind Tre Store, presenti su tutto il territorio nazionale, e richiedere l’attivazione gratuita del 5G. Inoltre, nei Wind Tre Store gli Smartphone 5G Tcl 60R 5G, vivo Y29s 5G e Zte Blade A75 5G saranno disponibili in vendita a rate a 0 euro in più al mese per 36 mesi (24 mesi per clienti partita iva) e anticipo a partire da 0 euro.

I vantaggi del 5G

La tecnologia 5G offre una serie di vantaggi che possono accompagnare e migliorare la nostra vita quotidiana: connessioni più rapide, anche in luoghi affollati come stadi, concerti ed eventi. Inoltre, la rete 5G permette di fare più cose senza rallentamenti, connettere tanti dispositivi in maniera affidabile, con ottime prestazioni per giocare on line e per guardare e postare foto e video di qualità anche in 4k. Per i clienti partita iva, il 5G garantisce prestazioni eccellenti che permettono di gestire videoconferenze in alta qualità, condividere contenuti multimediali in 4K e supportare applicazioni avanzate per il lavoro collaborativo.

Vitali: “Puntiamo su empatia e competenza”

Non è un caso che proprio questo sia lo spot di lancio della nuova piattaforma di comunicazione di Wind Tre incentrata sul caring e sui bisogni dei clienti che entrano nei Wind Tre Store.

“Siamo orgogliosi di inaugurare una nuova piattaforma di comunicazione che mette al centro i Wind Tre Store ma soprattutto i nostri WindTre Assistant, che quotidianamente con empatia e competenza offrono una consulenza personalizzata ai nostri clienti supportandoli in tutto il percorso che va dalla raccolta di informazioni alla scelta di acquisto”, afferma Tommaso Vitali, Direttore B2C Marketing & New Business di Wind Tre.

Il ruolo dei Wind Tre Store

I Wind Tre Store, diffusi in tutto il territorio nazionale, restano il punto di riferimento: è qui che i clienti trovano gli oltre 3000 Wind Tre Assistant pronti ad offrire, con competenza ed empatia, supporto personalizzato e le soluzioni per connessioni, energia e assicurazioni, più adatte alle loro esigenze. A sottolineare proprio questo impegno lo spot si conclude con la frase del Wind Tre Assistant: “Per voi questo ed altro!” E le novità non finiscono qui: nello spot vediamo Fiorello in un ruolo inedito! È lui che accompagna un incredulo cliente, interessato a passare dal 4G al 5G, in un WindTre Store. I due chiedono il costo del passaggio, ma la risposta del WindTre Assistant è sempre la stessa: è “Gratis”. Scettici, non resistono e scoppiano a ridere. Ma “gratis, non è una battuta”. “È tutto vero”, spiega il Wind Tre Assistant.

La campagna è firmata da Publicis Groupe. Gli spot, diretti da Sydney Sibilia, sono on air in TV dal 4 maggio sulle principali emittenti nazionali. La casa di produzione è Alto Verbano, l’editing a cura di XLR8. La pianificazione è di Zenith affiancata da un piano di comunicazione social.