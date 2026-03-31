6G, l’industria è davvero pronta?

La domanda che attraversa oggi l’intero ecosistema telco è semplice solo in apparenza: il mondo delle comunicazioni sta facendo abbastanza per prepararsi al 6G? L’ultimo DSP Leaders Industry Vision Report, pubblicato da TelecomTV dopo il sondaggio condotto a gennaio 2026, descrive un settore profondamente diviso. Il quadro complessivo evidenzia segnali di crescente inquietudine, mentre iniziative pubbliche e private stanno accelerando i tempi rispetto al tradizionale orizzonte del 2030, fissato dal 3Gpp per le prime specifiche complete.

Secondo il report, solo il 40% degli oltre cento membri del Dsp Leaders Council ritiene adeguati gli attuali livelli di ricerca e pianificazione. Parallelamente, la quota di chi vede già un ritardo significativo sale al 30%, con un balzo netto rispetto al 19% dello scorso anno. Questo cambiamento di percezione è un campanello d’allarme che arriva proprio mentre la corsa ai pre-standard si intensifica e comincia a ridisegnare il ritmo dell’innovazione.

Un settore che non corre allo stesso passo

L’analisi offre uno spaccato rivelatore delle tensioni interne all’industria. Mentre una parte del settore considera appropriato procedere secondo le scadenze ufficiali, un’altra teme che il comparto stia perdendo terreno. La diminuzione dei cosiddetti “naysayer” – oggi al 24%, contro il 35% del 2025 – segnala un cambio di clima: lo scetticismo verso il 6G sta cedendo il passo alla consapevolezza che l’evoluzione non può attendere.

Questa transizione è alimentata anche da una crescente pressione competitiva. La sensazione è che la traiettoria naturale dell’innovazione non basti più e che gli operatori, per restare rilevanti, debbano anticipare le scelte tecnologiche senza attendere la maturità degli standard.

L’accelerazione delle big tech e il richiamo ai regolatori

Il passaggio più significativo arriva dall’annuncio, durante il Mwc26, della nuova iniziativa strategica di Qualcomm per definire una roadmap industriale che punti a sistemi commerciali 6G già nel 2029. Un anno prima del calendario 3Gpp, ma soprattutto in linea con la richiesta del governo statunitense di rendere disponibili chip pre-standard entro le Olimpiadi di Los Angeles del 2028.

Un’accelerazione definita “significativa” da Nate Tibbit, senior VP per gli affari pubblici di Qualcomm, che ha dichiarato: “Il governo degli Stati Uniti è molto interessato ad accelerare la timeline del 6G. Ci ha chiesto di portare avanti la tecnologia in modo che possa essere lanciata nel 2029, con dispositivi pre-commerciali pronti per le Olimpiadi del 2028.”

La mossa americana si intreccia con l’iniziativa Mission LA 2028 e proietta la sfida 6G su un piano geopolitico. L’Europa, al contrario, appare più attendista e spesso appesantita da processi regolatori complessi. Questo squilibrio alimenta il timore che il Vecchio Continente possa faticare a tenere il ritmo, proprio mentre i grandi player – dagli operatori alle multinazionali del cloud – intensificano la cooperazione.

Dal 5G alle reti autonome: un’eredità incompleta

Il ritardo percepito non riguarda solo la ricerca pura, ma anche l’eredità lasciata dal 5G. Molti operatori non hanno ancora sfruttato appieno le potenzialità della modalità standalone e di 5G-Advanced. Il dibattito interno al settore resta aperto: la promessa di ricavi incrementali non si è ancora del tutto concretizzata, soprattutto sul fronte enterprise, e ciò condiziona la predisposizione agli investimenti verso la fase successiva.

Tuttavia, l’arrivo del 6G potrebbe rappresentare l’occasione per un salto non solo tecnologico ma anche industriale, incentrato su reti autonome, intelligenza distribuita e capacità di orchestrazione avanzata. La vera incognita riguarda la rapidità con cui i telco riusciranno a riallineare le priorità e superare modelli operativi ancora troppo legati al passato.

Una roadmap che cambia: dagli standard ai pre-standard

La possibilità concreta di servizi pre-standard nel 2028 introduce nuovi elementi strategici. Le roadmap tradizionali, basate su cicli decennali, vengono messe in discussione. L’effetto è duplice: da un lato l’industria si vede costretta ad anticipare le scelte; dall’altro emerge il rischio di moltiplicare gli investimenti in una fase ancora sperimentale.

Il punto critico è l’equilibrio tra ricerca, ecosistema e sviluppo commerciale. Se l’ecosistema non procede in modo coordinato, il rischio è quello di frammentare la tecnologia proprio mentre gli operatori chiedono più interoperabilità, più automazione e costi sostenibili.

Verso il 2027: cosa aspettarsi dal prossimo sondaggio

Con l’intervento di governi, big tech e vendor globali, la traiettoria del 6G appare destinata a cambiare ancora. Nei prossimi mesi la pressione sull’industria aumenterà, e il prossimo sondaggio – previsto per l’inizio del 2027 – diventerà un vero termometro dell’evoluzione in atto.

Se la linea americana troverà imitatori, la percezione di ritardo potrebbe trasformarsi in un’urgenza diffusa. Se invece prevarrà un approccio più prudente, il rischio sarà quello di un settore a due velocità, con conseguenze rilevanti sulla competitività globale.