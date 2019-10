Andrea Ghizzoni è il nuovo Head of Strategy di Vodafone Italia. Entrerà in carioca da 4 novembre. Il manager proviene da Tencent, dove ha ricoperto il ruolo di country director di WeChat Italy e, dal 2017, di WeChat Europe Director, posizione in cui ha definito la strategia e le attività di sviluppo dell’azienda negli altri paesi europei.

Ghizzoni, si legge in una nota di Vodafone, ha maturato una lunga esperienza professionale nella consulenza strategica: entrato in Cegos Group nel 2003, ha proseguito la sua carriera in Value Partners Group. Dal 2009 ha ricoperto il ruolo di senior engagement manager in McKinsey & Company, occupandosi in particolare dei settori “Telecom, Media & Technology” e “Digital Marketing & Sales”.

Laureato all’Università Bocconi di Milano nel 2002, ha conseguito nel 2006 il master in business administration presso l’Instituto de Empresa di Madrid.

