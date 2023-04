Asstel, Massimo Sarmi confermato presidente

Massimo Sarmi è stato confermato alla presidenza di Asstel per il biennio 2023-2023. È alla guida dell’associazione dal 2021. Il Consiglio Generale si riunirà nuovamente il 25 maggio per definire la squadra. Il Presidente designato e la team saranno poi sottoposti al voto dell’Assemblea dell’Associazione convocata per il 15 giugno.

Chi è Massimo Sarmi

Oltre che presidente di Asstel Sarmi è Presidente di FiberCop, Consigliere di Amministrazione di Tim (proprio oggi la conferma da parte dell’Assemblea della telco) e Presidente di Confindustria Digitale.

WHITEPAPER Smart Grid: qual è l’impatto della generazione distribuita sulle reti intelligenti? Mobility Networking

Nel 1995 è stato il primo Direttore Generale di Tim e nel 1998 è stato chiamato a ricoprire la carica di Direttore Generale di Telecom Italia. Nel 2000 è stato nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Siemens Italia. Dal 2002 al 2014 ha assunto l’incarico di Amministratore delegato e Direttore Generale del Gruppo Poste Italiane. È stato membro del Consiglio di Amministrazione di Ipc, International Post Corporation – Associazione dei fornitori di servizi postali – dal 2009 al 2011. Nel 2010 è stato nominato Presidente della Fondazione Global Cyber Security Center, organismo internazionale di studio e ricerca per la sicurezza delle comunicazioni digitali costituito a Roma su iniziativa di Poste Italiane.

Numerosi gli impegni di Sarmi anche come docente presso l’Università La Sapienza e la Luiss di Roma (dal 2003) e come membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università Bocconi di Milano (dal 2002 al 2010). Nel 2013 è stato nominato da Confindustria Presidente del Comitato per la diffusione dei servizi digitali evoluti.

Fino ad aprile 2015 è stato Presidente della Banca del Mezzogiorno nonché, fino ad aprile 2016 Amministratore Delegato della concessionaria autostrade Milano Serravalle – Milano Tangenziali e Presidente della concessionaria autostradale Autostrada Pedemontana Lombarda. Negli anni 2017-2019 ha ricoperto, inoltre, i ruoli di: Consigliere e Presidente del Comitato Strategico di Maticmind, membro del Consiglio di Amministrazione di Cybermind, membro del Consiglio di Amministrazione di Serenissima Sgr e di LibanPost. Dal 2019 al 2021 è stato Vice Presidente Esecutivo di Sia.

Sarmi è stato insignito delle onorificenze di Cavaliere del Lavoro, di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, di Commendatore dell’Ordine di San Gregorio Magno, di Grande Ufficiale dello Smom e di Commendatore dell’Ordine del Santo Sepolcro.

@RIPRODUZIONE RISERVATA