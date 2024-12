Aws, De Ceglie: “Cloud & AI-first il nuovo imperativo per le telco”

Nel 2024, mentre gli operatori mirano a modernizzare i loro sistemi IT e sbloccare nuove opportunità di crescita con i clienti finali basando le reti sul cloud, l’intelligenza artificiale generativa emerge come tecnologia fondamentale per l’industria delle telecomunicazioni.

Gli operatori, attualmente, stanno sperimentando differenti use cases per identificare quelli di valore. La capacità della tecnologia di lavorare con dati non strutturati ha aperto nuove opportunità agli operatori nel monetizzare i loro asset di dati.

I casi d’uso di successo

I casi d’uso di successo sono concentrati in quattro aree principali. Customer Engagement, con call center potenziati dall’AI e dalla hyper personalizzazione della customer experience; Business Operations, con la generazione automatica dell’offerta e rilevamento delle perdite di ricavi; Telco Specific, con la pianificazione e l’ottimizzazione intelligente delle reti; New revenew, con esperienze IoT avanzate e servizi di sicurezza.

Con l’avanzamento delle implementazioni in produzione, gli operatori affrontano le sfide della prioritizzazione, della gestione dei costi e della conformità normativa. Aws e TM Forum hanno sviluppato il ‘Generative AI Maturity Interactive Tool’ (Gamit) per aiutare i Csp a valutare la loro maturità nell’AI generativa rispetto agli standard di settore. Nel promuovere la maturità sull’AI generativa all’interno dell’organizzazione telco, alcune considerazioni chiave sull’implementazione comprendono: la selezione di infrastrutture appropriate, l’integrazione delle pipeline di dati, la garanzia della sicurezza e la fornitura di un’esperienza intuitiva per gli sviluppatori.

Cloud & AI First

Nel 2025 il nuovo imperativo per le telco sarà diventare organizzazioni “Cloud & AI-first”. Gli operatori dovranno dimostrare il Roi a lungo termine delle loro implementazioni di AI generativa, mirando a creare un effetto volano che amplifichi il ritorno sugli investimenti, ottimizzando i costi e mantenendo la qualità.

Le considerazioni future includono l’espansione a modelli multimodali, la valutazione di modelli efficienti e mirati, e l’ottimizzazione dell’infrastruttura di IA.

I fattori di successo

I fattori di successo per i prossimi 2-3 anni implicheranno inevitabilmente: muoversi rapidamente, personalizzare efficacemente, scalare con successo e, di conseguenza, far girare il volano.

Gli operatori dovranno concentrarsi sia sulla selezione dei giusti casi d’uso, sia sul conferimento dell’autorità ai loro team nel guidare l’innovazione e creare nuovo valore nell’industria delle telecomunicazioni.

