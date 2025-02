5G via satellite, via all’alleanza mondiale

La Mobile Satellite Services Association (Mssa) e la 5G Automotive Association (5GAA) si alleano per promuovere la collaborazione globale nell’integrazione delle reti terrestri e non terrestri (NTNs), focalizzandosi in particolare sui servizi Direct-to-Device (D2D) e IoT. Questo accordo sottolinea l’impegno delle due organizzazioni ad espandere la connettività mobile e a rispondere alle esigenze future di mobilità e trasporti.

Focus sull’integrazione delle reti satellitari e cellulari

L’accordo di collaborazione stabilisce un quadro di cooperazione in ambiti come la ricerca e lo sviluppo tecnologico, la gestione dello spettro, e l‘integrazione delle reti satellitari e cellulari. L’intesa combina la leadership di 5GAA nella connettività automobilistica con l’esperienza di Mssa in NTNs basate su standard e architettura aperta, che ampliano e potenziano la portata delle reti mobili terrestri rispettando i diversi quadri regolatori delle telecomunicazioni a livello mondiale.

Ampliare copertura e capacità delle reti

“Questa alleanza si rivolge a uno dei maggiori mercati target per l’augmentazione delle reti mobili Ntn e alla domanda dell’industria automobilistica di soluzioni basate su standard, abilitate da un ecosistema 5G che include titolari di spettro satellitare concesso in licenza – afferma Mark Dankberg, presidente di Mssa -. Insieme, Mssa e 5GAA giocheranno un ruolo cruciale nell’ampliare la copertura e la capacità delle reti terrestri, migliorando al contempo aspetti come sicurezza, efficienza operativa, comodità e intrattenimento. Mssa affronta direttamente non solo le soluzioni tecniche, ma anche un quadro regolatorio che renderà possibili tali soluzioni a livello globale. È uno sviluppo entusiasmante per il futuro sia dell’industria satellitare che di quella automobilistica”.

“La collaborazione con Mssa è un momento cruciale per l’avanzamento della mobilità connessa ovunque – aggiunge Johannes Springer, Direttore Generale di 5GAA -. Interfacciando le reti non terrestri con la nostra tecnologia cellulare, possiamo creare soluzioni più resilienti e scalabili, che rispondano alla crescente domanda di sistemi di trasporto più sicuri ed efficienti. Questa alleanza rafforza la nostra capacità di innovare e affrontare sfide critiche nella guida connessa e autonoma, nella sicurezza stradale e nella gestione intelligente del traffico su scala globale”.

Attenzione alle tecnologie di prossima generazione

L’accordo evidenzia la visione condivisa di entrambe le organizzazioni di creare soluzioni efficienti, scalabili, basate su standard e architettura aperta, sostenendo al contempo un quadro regolatorio globale variegato e disparato. La collaborazione si concentrerà anche sul potenziamento delle tecnologie di comunicazione di prossima generazione, tra cui il Cellular-V2X, che consentirà applicazioni avanzate per la sicurezza stradale e soluzioni di mobilità connessa per un pubblico globale. L’integrazione delle reti non terrestri con i servizi automobilistici è destinata a potenziare innovazioni come la guida autonoma e la gestione intelligente del traffico.