Reti sottomarine, il mercato crescerà del 10% l’anno fino al 2034

Il mercato globale dei cavi sottomarini vivrà un decennio di crescita sostenuta fino al 2034, passando dall’attuale valore id 20,84 miliardi di dollari ai 22,96 miliardi di dollari del 2025, fino ad arrivare a 54,81 miliardi di dollari tra 10 anni, per un ritmo di crescita annuo del 10,15%. A evidenziarlo è Precedence Research nel report “Submarine Cable System Market Size, Share, and Trends 2024 to 2034”, da cui emerge che a guidare il trend sarà l’area geografica dell’Asia-Pacifico, in cui si concentra il 33% del mercato, seguita dal Nord America (26%) e dall’Europa (20%).

Oltre agli investimenti per i sistemi di comunicazione per il traffico dati la ricerca segnala come comparto in crescita quello dei cavi legati all’eolico offshore.

I cavi sottomarini in Europa

“L’Europa – spiega Precedence Research – sta registrando una crescita significativa grazie alla crescente domanda di connessioni Internet più veloci nella regione”. Nel Vecchio Continente il Regno Unito è considerata l’area che più contribuisce alla dinamica di crescita, con diversi progetti di installazione in corso in varie parti della regione.

I cavi per il traffico dati

Secondo i dati pubblicati da Precedence Research circa il 98% dei dati internazionali viene trasmesso attraverso cavi situati sul fondo dell’oceano. “Negli ultimi anni, l’installazione di cavi sottomarini per il trasporto di un traffico Internet massiccio è diventata un’attività interessante – si legge nel report – Questi cavi sono rivestiti di acciaio e catrame di alta qualità per resistere all’imprevedibile ambiente oceanico”, in un processo di installazione che prevede la partecipazione di specialisti come geologi, oceanografi e geofisici.

Il ciclo di vita medio dei cavi sottomarini è approssimabile a un arco di tempo di 25 anni, durante i quali le infrastrutture vengono sottoposte a sessioni di manutenzione e riparazioni per aumentare la velocità di trasmissione dei dati.

Gli attori chiave del mercato

I protagonisti del mercato dei sistemi di cavi sottomarini sono le aziende che forniscono le materie prime per i cavi, quelle che si concentrano sulla produzione e quelle – un numero più ristretto – specializzate nei processi di installazione.

Il report stila una lista delle principali aziende specializzate nel mercato dei cavi sottomarini, che sono SubCom, Nec Corporation, Nexans, Huawei Marine Networks, Jdr Cable System, Hexatronic Cables & Interconnect Systems, Corning Incorporated, Hengtong Group, Saudi Ericsson, Ztt, The Okonite Company, Te Connectivity, Prysmian Group, Apar Industries, Afl, Alcatel Submarine Networks, Tele-fonika Kable, Cablel Group, Sumitomo Electric Industries, Norddeutsche Seekabelwerke, Hesfibel e Leoni Special Cables.