Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

il progetto

Internet Exchange, nasce la prima federazione di servizi italiani

Home Telco Banda Ultralarga
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

L’iniziativa Argo, lanciata da Top-Ix e Namex, punta a offrire a operatori, content provider e aziende una piattaforma collaborativa con connettività e strumenti avanzati che rispondono alle esigenze dei piccoli e medi Isp sulla Penisola e nel bacino del Mediterraneo

Pubblicato il 10 dic 2025
digital, connettività, internet

Nasce Argo, la prima federazione di servizi tra Internet Exchange Point italiani. L’iniziativa, lanciata da Top-Ix (Torino Piemonte Internet Exchange) e Namex, mette a fattor comune infrastrutture e competenze per offrire a operatori, content provider e aziende “un ecosistema condiviso di connettività e servizi avanzati, con particolare attenzione alle esigenze dei piccoli e medi Isp presenti sul territorio italiano e nel bacino del Mediterraneo”, si legge in una nota congiunta delle due società, che precisano che la federazione Argo è aperta all’adesione di altri Internet Exchange interessati a condividere servizi nel perimetro IX-Fed, mantenendo i principi di neutralità, interoperabilità e cooperazione tra infrastrutture.

Un modello federato per servizi avanzati

Argo nasce come progetto pilota tra Top-Ix e Namex, a cavallo quindi tra Torino e Bari, con l’obiettivo di estendersi progressivamente ad altri Internet Exchange Point interessati a condividere servizi e infrastrutture in modalità federata. Al lancio, la federazione rende disponibili quattro servizi principali: una interconnessione distribuita, con un network di 15 location tra Torino, Milano, Roma, Napoli, Bari e Tirana che semplifica le connessioni dirette per enti, aziende e cloud provider, creando un ecosistema interconnesso ad alte prestazioni e riducendo latenza e colli di bottiglia geografici; servizi di data center, che comprendono colocation, cross-connect, remote ends attualmente disponibili a Torino (due siti), Roma, Bari. e Napoli; Time as a Service (TaaS), con la distribuzione del tempo di precisione via fibra ottica, basata su protocolli Ptp e Ntp, per applicazioni mission critical (broadcasting, smart grid, telecomunicazioni, trading ad alta frequenza), con maggiore sicurezza e affidabilità rispetto ai sistemi satellitari tradizionali; One Stop Shop, attraverso un unico ambiente amministrativo che semplifica contratti e procedure grazie alla natura consortile e non-profit condivisa da Top-Ix e Namex.

Un ecosistema federato, aperto e neutrale

“In un momento di grandi cambiamenti per il nostro settore, abbiamo ascoltato le esigenze dei nostri consorziati, in particolare dei piccoli e medi Isp che presidiano i territori. Con Argo rendiamo disponibili servizi all’avanguardia restando nel perimetro del proprio consorzio di riferimento, ma beneficiando di un ecosistema federato, aperto e neutrale. La collaborazione con Top-Ix è il primo passo di un modello che vogliamo estendere ad altri IX italiani”, commenta Renato Brunetti, presidente del consorzio Namex.

”Con Argo portiamo a maturità un lavoro di anni sulla condivisione di infrastrutture e servizi”, aggiunge Davide Calonico, presidente del consiglio direttivo del consorzio Top-Ix. “La federazione tra Internet Exchange consente di offrire più scelta e qualità agli operatori, aumentare la resilienza della rete e creare le condizioni per nuovi servizi legati a intelligenza artificiale, dati e applicazioni distribuite”.

Chi sono Namex e Top-Ix

Namex (Nautilus Mediterranean Exchange Point) è l’Internet Exchange Point di riferimento per l’Italia centro-meridionale e per il Mediterraneo. Consorzio neutrale e non-profit operativo dal 1996, conta quasi 300 Autonomous System interconnessi e oltre 180 consorziati tra Isp, Cdn, content provider, cloud provider, operatori internazionali, istituzioni ed enti di ricerca.

Namex rappresenta un nodo strategico dove si incontrano i principali fornitori di contenuti globali (streaming, cloud, gaming) e gli operatori di connettività nazionali e locali, garantendo uno scambio di traffico efficiente, affidabile e resiliente. Con sedi operative a Roma, Napoli, Bari e presenza internazionale in Albania, Namex presidia l’infrastruttura digitale del Mezzogiorno e si propone come hub neutrale per la connettività nel bacino del Mediterraneo.

Top-Ix è invece un consorzio senza fini di lucro attivo dal 2002 nella gestione di un Internet Exchange per lo scambio di traffico Internet nell’area del Nord Ovest. Accanto ai servizi tipici di un IX (peering, trasporto, marketplace), Top-Ix sviluppa progetti di innovazione tecnologica tramite il proprio Development Program, supportando nuove iniziative digitali e gestendo una piattaforma di streaming utilizzata per eventi internazionali.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Leggi anche:

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Who's Who

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • SMART CITIES ITALIA

  • la classifica

    Smart city, l’Italia nella top five europea: al Nord le città più intelligenti

    04 Nov 2025

    Condividi
  • Restart Open Fiber

  • L’APPROFONDIMENTO

    Tlc e innovazione, il programma Restart guarda all’Europa

    28 Ott 2025

    di Antonello Salerno

    Condividi
  • fritz!

  • hardware

    Router, Fritz! all'Ifa 2025: focus su prestazioni e usabilità

    05 Set 2025

    Condividi
  • Data center, Aruba rilancia su Roma: via al nuovo PoP

  • connettività

    Data center, Aruba rilancia su Roma: via al nuovo PoP

    12 Giu 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x