Internet Exchange, nasce la prima federazione di servizi italiani

Nasce Argo, la prima federazione di servizi tra Internet Exchange Point italiani. L’iniziativa, lanciata da Top-Ix (Torino Piemonte Internet Exchange) e Namex, mette a fattor comune infrastrutture e competenze per offrire a operatori, content provider e aziende “un ecosistema condiviso di connettività e servizi avanzati, con particolare attenzione alle esigenze dei piccoli e medi Isp presenti sul territorio italiano e nel bacino del Mediterraneo”, si legge in una nota congiunta delle due società, che precisano che la federazione Argo è aperta all’adesione di altri Internet Exchange interessati a condividere servizi nel perimetro IX-Fed, mantenendo i principi di neutralità, interoperabilità e cooperazione tra infrastrutture.

Un modello federato per servizi avanzati

Argo nasce come progetto pilota tra Top-Ix e Namex, a cavallo quindi tra Torino e Bari, con l’obiettivo di estendersi progressivamente ad altri Internet Exchange Point interessati a condividere servizi e infrastrutture in modalità federata. Al lancio, la federazione rende disponibili quattro servizi principali: una interconnessione distribuita, con un network di 15 location tra Torino, Milano, Roma, Napoli, Bari e Tirana che semplifica le connessioni dirette per enti, aziende e cloud provider, creando un ecosistema interconnesso ad alte prestazioni e riducendo latenza e colli di bottiglia geografici; servizi di data center, che comprendono colocation, cross-connect, remote ends attualmente disponibili a Torino (due siti), Roma, Bari. e Napoli; Time as a Service (TaaS), con la distribuzione del tempo di precisione via fibra ottica, basata su protocolli Ptp e Ntp, per applicazioni mission critical (broadcasting, smart grid, telecomunicazioni, trading ad alta frequenza), con maggiore sicurezza e affidabilità rispetto ai sistemi satellitari tradizionali; One Stop Shop, attraverso un unico ambiente amministrativo che semplifica contratti e procedure grazie alla natura consortile e non-profit condivisa da Top-Ix e Namex.

Un ecosistema federato, aperto e neutrale

“In un momento di grandi cambiamenti per il nostro settore, abbiamo ascoltato le esigenze dei nostri consorziati, in particolare dei piccoli e medi Isp che presidiano i territori. Con Argo rendiamo disponibili servizi all’avanguardia restando nel perimetro del proprio consorzio di riferimento, ma beneficiando di un ecosistema federato, aperto e neutrale. La collaborazione con Top-Ix è il primo passo di un modello che vogliamo estendere ad altri IX italiani”, commenta Renato Brunetti, presidente del consorzio Namex.

”Con Argo portiamo a maturità un lavoro di anni sulla condivisione di infrastrutture e servizi”, aggiunge Davide Calonico, presidente del consiglio direttivo del consorzio Top-Ix. “La federazione tra Internet Exchange consente di offrire più scelta e qualità agli operatori, aumentare la resilienza della rete e creare le condizioni per nuovi servizi legati a intelligenza artificiale, dati e applicazioni distribuite”.

Chi sono Namex e Top-Ix

Namex (Nautilus Mediterranean Exchange Point) è l’Internet Exchange Point di riferimento per l’Italia centro-meridionale e per il Mediterraneo. Consorzio neutrale e non-profit operativo dal 1996, conta quasi 300 Autonomous System interconnessi e oltre 180 consorziati tra Isp, Cdn, content provider, cloud provider, operatori internazionali, istituzioni ed enti di ricerca.

Namex rappresenta un nodo strategico dove si incontrano i principali fornitori di contenuti globali (streaming, cloud, gaming) e gli operatori di connettività nazionali e locali, garantendo uno scambio di traffico efficiente, affidabile e resiliente. Con sedi operative a Roma, Napoli, Bari e presenza internazionale in Albania, Namex presidia l’infrastruttura digitale del Mezzogiorno e si propone come hub neutrale per la connettività nel bacino del Mediterraneo.

Top-Ix è invece un consorzio senza fini di lucro attivo dal 2002 nella gestione di un Internet Exchange per lo scambio di traffico Internet nell’area del Nord Ovest. Accanto ai servizi tipici di un IX (peering, trasporto, marketplace), Top-Ix sviluppa progetti di innovazione tecnologica tramite il proprio Development Program, supportando nuove iniziative digitali e gestendo una piattaforma di streaming utilizzata per eventi internazionali.