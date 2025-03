Mobile networks, il futuro si gioca sull’AI Ran

Samsung Electronics ha annunciato una collaborazione con Nvidia per l’avanzamento delle tecnologie AI-Ran. La partnership, si legge in una nota, sottolinea l’impegno del colosso coreano nel promuovere un ecosistema solido e nel diversificare le piattaforme di elaborazione disponibili.

In particolare, l’iniziativa mira a sostenere un’adozione agevole e semplice dell’intelligenza artificiale nelle reti mobili, espandendo l’ecosistema delle unità di elaborazione centrale e rafforzando le partnership con le aziende produttrici di unità di elaborazione grafica.

Gli obiettivi della collaborazione

Per massimizzare e portare la potenza dell’intelligenza artificiale nelle reti di accesso radio (Ran), negli ultimi anni Samsung ha fatto leva sulle proprie competenze interne in materia di intelligenza artificiale e radio dall’inizio del 2024. Una delle pietre miliari raggiunte è stata l’interoperabilità tra la Ran virtualizzata (vRan) compatibile con O-Ran di Samsung e le unità di elaborazione di Nvidia, che ha avuto luogo nel laboratorio di Samsung Research alla fine dello scorso anno. Samsung ha realizzato un proof-of-concept per verificare come la capacità computazionale accelerata di Nvidia possa essere perfettamente integrata nelle reti software defined per contribuire a migliorare le prerogative dell’intelligenza artificiale. Un risultato che consolida ulteriormente i passi avanti compiuti da Samsung nel tentativo di combinare AI e Ran.

Grazie alla linea di base, Samsung è in grado di offrire AI-Ran senza soluzione di continuità integrando la sua vRan (unità distribuita virtualizzata, vDu) con l’elaborazione accelerata di Nvidia in un server commercial-off-the-shelf in cui è installato il software vRan di Samsung.

Inoltre, le aziende esploreranno le migliori combinazioni di opzioni AI-Ran sfruttando Samsung vRan con la piattaforma AI basata su Cpu Grace e/o Gpu di Nvidia che utilizza le tecnologie Compute Unified Device Architecture. Tutte queste funzionalità sono in grado di potenziare ogni ambiente di implementazione della rete, da quello rurale, suburbano a quello urbano denso.

La visione strategica di Samsung e Nvidia

“Mentre l’intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama delle telecomunicazioni, Samsung sta aiutando gli operatori a costruire la giusta architettura di rete e l’ambiente in cui l’intelligenza artificiale può prosperare, il tutto alimentato dalla nostra collaudata vRan alimentata dall’intelligenza artificiale”, commenta June Moon, Executive vice president, head of R&D, Networks Business di Samsung Electronics. “Questa collaborazione con Nvidia testimonia i nostri continui sforzi per espandere l’ecosistema delle Gpu e delle Cpu, e non vediamo l’ora di esplorare altre possibilità in futuro.”

Ronnie Vasishta, senior vice president per le telecomunicazioni di Nvidia, aggiunge: “AI-Ran è una tecnologia fondamentale che offre guadagni trasformativi nell’utilizzo, nell’efficienza e nelle prestazioni della rete, consentendo al contempo nuovi servizi di intelligenza artificiale. Samsung è all’avanguardia nello sviluppo di AI-Ran. La loro esperienza e il loro software vRan, integrati con l’elaborazione accelerata dall’AI di Nvidia, semplificheranno il percorso verso le reti wireless AI-native”.