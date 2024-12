Private network 5G, la Difesa mette sul piatto 1,5 miliardi di dollari

Secondo un’analisi di Sns Telecom & IT, il settore della difesa globale rappresenta un mercato potenzialmente fra i più redditizi per le reti 5G private, prevedendo una spesa cumulativa di 1,5 miliardi di dollari tra il 2024 e il 2027. La società di ricerca afferma che le reti 5G private stanno diventando popolari tra le forze armate, con implementazioni tipiche in basi militari e strutture di addestramento, inclusa la tecnologia mobile stessa e la connettività satellitare per il backhaul. La spesa prevista entro il 2027 produrrebbe un Cagr del 21%.

Supporto alla gestione d scenari sempre più complessi

Molti eserciti stanno impiegando configurazioni di rete commerciali già pronte all’uso. Sns Telecom & IT osserva che quelle conformi agli standard 3GPP sono particolarmente popolari, poiché le forze armate cercano di “ridurre i costi, accelerare i tempi di distribuzione” e gestire “scenari applicativi sempre più complessi”.

Cresce l’attenzione per l’open Ran

L’analisi della società di ricerca ha anche notato che l’open Ran sta giocando un ruolo nell’attrattiva delle reti 5G private per il settore della difesa. Ne emerge un “appetito” da parte dei vari rami dell’esercito statunitense per usi nazionali e all’estero, con le autorità che hanno dirottato più di 650 milioni di dollari in infrastrutture per “uso sperimentale e operativo”.

Un’altra spesa evidenziata da Sns Telecom & IT include contratti collettivi da 15 milioni di dollari assegnati a Telefonica in Spagna per la fornitura di reti 5G private autonome da utilizzare da parte dell’Esercito e della Marina, con installazioni in strutture di manutenzione di elicotteri, basi navali e navi. Notevoli infine gli utilizzi nella gestione della sicurezza e nella formazione basata sulla XR da parte di varie forze armate nazionali.