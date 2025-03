Stop al digital divide: Eolo e Thales uniscono le forze per la banda ultralarga nelle aree remote

Eolo unisce le forze con Thales e punta sulle sue soluzioni di connettività per accelerare la copertura in banda ultralarga nelle aree remote. In particolare, Eolo lancerà nel 2025 il servizio Fwa da 1 Gbps, che combinando il 5G e la tecnologia a onde millimetriche (mmWave) poggerà su una nuova rete di antenne 5G e migliaia di dispositivi abilitati eSim installati presso le sedi dei clienti.

La tecnologia messa a disposizione da Thales

Thales svolge un ruolo chiave in questa espansione grazie alla sua piattaforma di gestione eSim: Thales On-Demand Subscription Manager (Osm). La tecnologia consente di pre-configurare i router 5G di Eolo con gli abbonamenti di telefonia mobile, rendendo l’installazione più rapida e semplice. I clienti beneficeranno dell’attivazione immediata non appena accenderanno i loro dispositivi, garantendo una connettività senza interruzioni.

“L’infrastruttura che stiamo costruendo insieme avrà un ruolo cruciale e complementare alla fibra nel nostro Paese. Con una connettività fino a 1 Gbps, raggiungeremo gli ambiziosi obiettivi dell’agenda europea e italiana e aiuteremo i cittadini e le imprese a superare il digital divide e il digital speed divide”, commenta Guido Garrone, amministratore delegato di Eolo.

Eva Rudin, vp Mobile Connectivity Solutions di Thales, aggiunge che “una connettività affidabile e sicura è essenziale per la trasformazione digitale. Supportando Eolo con la nostra tecnologia avanzata eSim, consentiamo una più rapida implementazione della banda larga e contribuiamo a colmare il divario digitale in tutta Europa”.

La spinta sull’Fwa per il raggiungimento degli obiettivi Ue

L’Unione europea mira a garantire che tutti i cittadini abbiano accesso alla banda larga da 1 Gbps entro il 2030. Per raggiungere gli obiettivi prefissati e per migliorare ulteriormente i servizi ai clienti raggiungendo i territori italiani con un servizio in grado di superare il digital speed divide sono necessarie soluzioni come il Fixed Wireless Access (Fwa), che fornisce Internet ad alta velocità in aree prive delle tradizionali reti in fibra o rame. L’Fwa è fondamentale per collegare le persone nelle piccole città e nelle regioni rurali, sostenere la crescita economica e colmare il divario digitale.

In qualità di principale fornitore di Fwa in Italia, Eolo è stato un pioniere della tecnologia radio per fornire Internet ad alta velocità e a prezzi accessibili. Attualmente, l’azienda serve oltre 700mila famiglie e la connettività Fwa può raggiungere una velocità fino a 300 Mbps in download.