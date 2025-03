Cavi sottomarini: dieci regole per potenziare la resilienza

Nel quadro della connettività globale i cavi sottomarini svolgono un ruolo cruciale, trasportando oltre il 99% del traffico dati mondiale. Recentemente, ad Abuja, Nigeria, si è tenuto il Summit internazionale sulla resilienza dei cavi sottomarini, un evento chiave per affrontare le sfide critiche legate alla protezione e al potenziamento di queste vitali infrastrutture digitali. Durante il summit è stata concordata e adottata la Dichiarazione dell’International Advisory Body sulla Resilienza dei cavi sottomarini, che delinea un nuovo framework di collaborazione e innovazione.

“Infrastrutture essenziali per l’economia mondiale”

La dichiarazione riconosce i cavi sottomarini come infrastrutture essenziali per l’economia mondiale e pone l’accento sulla necessità di mitigare i rischi, inclusi gli eventi naturali e i danni accidentali marittimi. Inoltre, promuove lo sviluppo di infrastrutture geograficamente diversificate per aumentare la resilienza e mantenere la continuità della connettività.

Le dieci linee guida

Ecco le dieci linee guida della dichiarazione:

Riconoscere l’infrastruttura vitale

I cavi di telecomunicazione sottomarini svolgono un ruolo essenziale come infrastruttura critica, consentendo l’attività economica, sociale e governativa globale attraverso sistemi di comunicazione interconnessi, trasportando oltre il 99% del traffico dati intercontinentale.

Rafforzare la protezione dei cavi attraverso la mitigazione dei rischi

È importante identificare e mitigare una serie di rischi per i sistemi di cavi sottomarini, inclusi eventi naturali e danni marittimi accidentali, tramite lo scambio tempestivo di informazioni pertinenti, conoscenze e migliori pratiche, nonché una maggiore cooperazione tra le agenzie governative e tutte le parti interessate. Si promuovono misure di mitigazione e recupero necessarie per ridurre la portata dei danni ai cavi.

Promuovere rotte e approdi diversificati

Considerando l’importanza strategica, economica e della sicurezza dei cavi di telecomunicazione sottomarini, è incoraggiato lo sviluppo di infrastrutture geograficamente diversificate, attraverso vari approcci di finanziamento, inclusi i partenariati pubblico-privato, per mitigare potenziali interruzioni e garantire la continuità della connettività.

Facilitare il dispiegamento e la riparazione tempestivi

È promossa l’adozione di politiche governative per accelerare il dispiegamento di nuovi sistemi di cavi sottomarini e garantire la manutenzione e la riparazione tempestiva dei cavi danneggiati, supportando procedure di permessi semplificate e mantenendo scorte di riserve.

Promuovere la cooperazione globale

La cooperazione internazionale tra governi, autorità di regolamentazione, centri di ricerca e altre parti interessate è fondamentale per affrontare sfide comuni e garantire il funzionamento continuo delle reti di cavi sottomarini.

Avanzare approcci sostenibili

Il rispetto del diritto internazionale e delle migliori pratiche è sostenuto per la gestione dei cavi di comunicazione sottomarini, promuovendo pianificazioni basate sul rischio fisico e pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

Promuovere l’innovazione tecnologica

Si sottolinea il valore delle tecnologie innovative che possono mitigare i rischi di danno e migliorare la resilienza dei sistemi di cavi sottomarini, garantendo la loro robustezza e affidabilità.

Facilitare lo sviluppo delle capacità

È incoraggiato lo sviluppo di piattaforme di condivisione della conoscenza e programmi di formazione per migliorare la gestione dei sistemi di cavi sottomarini, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

Prepararsi alle esigenze di connettività future e attuali

Con il riconoscimento della rapida crescita della trasmissione dei dati globali, si supportano gli sforzi per garantire che l’infrastruttura dei cavi sottomarini possa soddisfare le esigenze di un futuro digitale accessibile e stabile.

Incoraggiare la consapevolezza proattiva del rischio

Le valutazioni regolari dei rischi e gli approcci cooperativi tra le parti interessate sono cruciali per affrontare i rischi nei sistemi di cavi sottomarini, contribuendo a una maggiore resilienza.

Tabella di marcia cruciale per la connettività globale

Con questa dichiarazione, il summit di Abuja ha stabilito una tabella di marcia fondamentale per garantire la resilienza e lo sviluppo futuro dell’infrastruttura dei cavi sottomarini, pilastro essenziale per una connettività globale affidabile e per la crescita economica sostenibile.