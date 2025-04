Crittografia quantistica, dimostrata la comunicazione sicura su rete ottica

Per proteggere le aziende dai rischi della crittografia post-quantistica si cominciano a moltiplicare le iniziative dei fornitori tecnologici, come nel caso di Colt Technology Services (Colt), che ha completato con successo il trial di crittografia quantistica sulla propria rete ottica ad onde.

Per il trial Colt ha collaborato con diversi partner tecnologici, tra cui Adtran, Ciena, Id Quantique (Idq), Nokia e Toshiba, con l’obiettivo di sviluppare una suite di servizi che supporta le aziende globali a prepararsi al meglio per il futuro quantistico, quando i nuovi computer basati sulla fisica dei quanti metterà a rischio la tradizionale crittografia.

Crittografia quantistica, nuove soluzioni per le imprese

A seguito della riuscita del trial, Colt sta sviluppando nuove soluzioni personalizzate per proteggere le aziende dai rischi che i computer quantistici pongono nella decodifica delle chiavi di crittografia tradizionali. Le nuove soluzioni di crittografia quantistica sicura, progettate e realizzate su misura in base alle esigenze dei clienti Colt, andranno ad ampliare e completare il portafoglio di soluzioni di crittografia ottica dell’azienda.

Queste soluzioni includeranno: crittografia quantistica sicura per i servizi Colt Wave a livello metropolitano, nazionale e internazionale; e crittografia quantistica sicura per le reti private dei clienti, a livello metropolitano, nazionale e internazionale.

Sicurezza per il futuro quantistico

Per Colt, il trial rappresenta un importante passo avanti nell’implementazione di nuove tecnologie in grado di risolvere le sfide future per i suoi clienti globali, oltre a testare le capacità e l’integrazione di diversi partner. Ciò consente a Colt di offrire funzionalità di rete sicura per i computer quantistici in un ambiente indipendente dai fornitori, garantendo ai clienti una gamma più ampia di soluzioni per soddisfare le loro esigenze attuali e future.

Il mercato quantistico è destinato a crescere con un tasso Cagr del 23-25% dal 2023 al 2035 (stime di McKinsey), con settori come i servizi finanziari, la difesa e la sanità tra i primi a beneficiare delle sue capacità avanzate di risoluzione dei problemi.

Allo stesso tempo, le organizzazioni devono proteggersi dai rischi previsti con l’evoluzione dei computer quantistici, come la minaccia del cosiddetto “harvest now, decrypt later”, in cui gli hacker raccolgono e archiviano dati con l’intenzione di decifrarli quando la tecnologia quantistica sarà sufficientemente avanzata, e il cosiddetto Q-Day, ovvero il momento in cui i computer quantistici saranno in grado di violare i metodi di crittografia tradizionale.

Buddy Bayer, Chief operating officer di Colt Technology Services, ha dichiarato:

“Proteggere i dati dai rischi futuri è una sfida enorme per le aziende, soprattutto quando la minaccia proviene da una tecnologia complessa e ancora poco conosciuta come il quantum computing. Il nostro trial ha riunito alcuni dei partner più eccellenti, le tecnologie più avanzate e le menti tecniche più brillanti del settore con un unico obiettivo: trovare una soluzione che consenta ai nostri clienti di affrontare il futuro quantistico con fiducia”.

Colt, le specifiche tecniche del trial

Il trial ha valutato diversi metodi di crittografia quantistica sicura per il traffico dati sulla rete ottica a onde di Colt, tra cui la Quantum Key Distribution – QKD, la Pre-Shared Key (PSK) con distribuzione simmetrica delle chiavi e la Post-Quantum Cryptography – PQC.

Colt ha testato queste diverse, ma complementari, capacità di sicurezza quantistica sulla sua rete a lunga distanza tra Londra e Francoforte, con una tratta di 1.361 km, e sulla sua rete metropolitana tra due punti di presenza (PoP) Colt nella città di Londra e un PoP a Slough, con una tratta di 88 km.

Il trial sulla Quantum key distribution – Qkd si è svolto tra la città di Londra e Slough, nel Regno Unito. Le soluzioni di diversi partner hanno valutato scenari di distribuzione delle chiavi quantistiche sia in configurazioni punto a punto che con nodi fidati. Colt ha inoltre testato questi scenari utilizzando sia reti con doppia coppia di fibre che reti con singola coppia di fibre. Nel caso della singola coppia di fibre, Colt ha trasportato sia il canale quantistico che i servizi dati sulla stessa coppia di fibre.

Colt prevede che i suoi clienti nel settore dei servizi finanziari saranno tra i primi a beneficiare delle nuove soluzioni poiché l’industria dei servizi finanziari sarà tra i primi settori ad adottare il quantum computing. Secondo Deloitte Insights, gli investimenti dell’industria finanziaria nelle capacità di quantum computing cresceranno con un Cagr decennale del 72% tra il 2022 e il 2032, passando da 80 milioni di dollari nel 2022 a 19 miliardi di dollari nel 2032.