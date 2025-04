Dba Group, cresce il valore della produzione: sostenibilità e innovazione i pilastri del business

Nel settore delle telecomunicazioni, l’evoluzione verso una maggiore sostenibilità e l’adozione di tecnologie innovative sono diventate due leve fondamentali per il successo delle aziende. Dba Group ha trasformato questi principi in vantaggi concreti, come testimoniano i risultati finanziari del 2024.

Il Consiglio di Amministrazione dell’azienda ha infatti approvato il bilancio consolidato per l’esercizio 2024, con un valore della produzione pari a 115,8 milioni di euro, un incremento del 3,3% rispetto ai 112,1 milioni di euro registrati nel 2023. Questo risultato conferma la solidità e la crescita dell’azienda, che continua a perseguire una strategia di lungo termine focalizzata su innovazione e sostenibilità delle telco.

Sostenibilità e innovazione come pilastri della crescita

Il valore della produzione di Dba Group è suddiviso in diverse aree, con un notevole contributo proveniente dal settore delle telecomunicazioni, che ha visto un crescente impegno nelle reti a banda ultralarga e nella progettazione di infrastrutture Ict per il supporto alle aziende di telecomunicazioni. La strategia adottata da Dba Group per il 2024 ha in particolare visto investimenti significativi in innovazione, soprattutto nei settori della progettazione di data center e della gestione di impianti che utilizzano fonti di energia sostenibile. Questi ambiti sono particolarmente rilevanti nel panorama delle telco, dove la sostenibilità e la gestione delle risorse energetiche sono diventate priorità in seguito alla crescente domanda di soluzioni ecocompatibili.

I numeri del 2024 e l’approccio sostenibile

Nonostante il quadro economico globale non fosse sempre favorevole, Dba Group ha continuato a ottenere risultati positivi grazie a un forte orientamento verso l’innovazione e la sostenibilità. L’Ebitda reported per il 2024 si è mantenuto stabile a 12 milioni di euro, confermando la solidità della gestione operativa. L’Ebitda adjusted, che esclude gli effetti straordinari, ha raggiunto i 12,5 milioni di euro, mantenendo margini simili a quelli dell’esercizio precedente, con un margine del 10,8%.

Sebbene il risultato netto di gruppo sia sceso leggermente, passando da 4 milioni di euro nel 2023 a 3 milioni di euro nel 2024, la posizione finanziaria netta di Dba Group si è mantenuta sotto controllo, con una leggera crescita verso i -9,2 milioni di euro. Questo riflette gli investimenti necessari per sostenere la crescita futura e l’adozione di soluzioni ad alta tecnologia e a basso impatto ambientale, che sono alla base della strategia aziendale.

Proposta di dividendo e prospettive future

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato una proposta di distribuzione di dividendi pari a 0,13 euro per azione, con un aumento rispetto ai 0,09 euro per azione del 2023. Questo segna un riconoscimento del valore creato per gli azionisti, in un contesto di crescita stabile, supportato da una solida strategia di innovazione e sostenibilità delle telco. La distribuzione di dividendi, prevista per maggio 2025, dimostra la capacità dell’azienda di generare ritorni positivi, nonostante gli investimenti strategici.

Il futuro delle telco: Dba Group davanti al cambiamento

Guardando al futuro, Dba Group sembra destinata a giocare un ruolo importante nell’evoluzione delle telecomunicazioni, specialmente in un’epoca in cui l’innovazione e la sostenibilità sono considerati fattori chiave per il successo. La società ha rafforzato la propria posizione non solo in Italia, dove si concentra la maggior parte delle sue operazioni, ma anche all’estero, grazie a nuove commesse che hanno contribuito a consolidare la sua reputazione come leader nell’ingegneria e nelle soluzioni Ict per reti mission-critical.

A confermare la strategia sono le parole del ceo Raffaele De Bettin: “Sono risultati ancora una volta positivi quelli che presentiamo oggi al mercato, frutto di una strategia di crescita lungimirante, attraverso la quale siamo riusciti a portare avanti il nostro piano di sviluppo, sulla scia di quanto realizzato negli scorsi anni – ha affermato -. Alcuni particolari settori in cui operiamo, come quello della rete a banda ultralarga nel settore Telco & Media, della progettazione di Data Center o di sistemi di Cold Ironing presso le principali Autorità Portuali italiane, dei servizi a supporto della trasformazione degli impianti di erogazione verso fonti di energia sostenibile e quelli legati alla trasformazione energetica del Paese, hanno trascinato più di altri il consolidamento della nostra leadership di mercato, grazie a un’importante e continua richiesta anche da parte di nuovi clienti. Una crescita continua, confermata sia in Italia, dove si concentrano oltre due terzi del nostro fatturato, così come all’estero dove, forti della qualità e professionalità che ci viene riconosciuta dal mercato e grazie all’acquisizione di nuove commesse, siamo riusciti a rafforzare ulteriormente i rapporto di business avviati nel corso degli anni”.