La svolta europea delle Tlc passa dal Digital Networks Act, ma resta il nodo sovranità

L’architettura legislativa che sostiene le comunicazioni elettroniche in Europa sta subendo una trasformazione radicale, nel tentativo di colmare un divario di competitività che dura ormai da decenni. Il cuore di questa metamorfosi è rappresentato dal Digital Networks Act, una proposta che mira a riscrivere le regole del gioco per trasformare un insieme di ventisette mercati nazionali in un unico ecosistema digitale integrato. Nel corso di un approfondito confronto istituzionale ospitato presso il Parlamento Europeo da Nicola Zingaretti — capodelegazione italiana S&D — riguardante la sovranità digitale europea, i principali artefici della politica digitale dell’Unione e i rappresentanti delle autorità di regolamentazione hanno delineato le sfide e le opportunità di questo nuovo percorso normativo, basato su trascrizioni ufficiali che mettono a nudo le tensioni tra ambizioni centraliste e prerogative nazionali.

Dal mosaico normativo alla massima armonizzazione: la scelta del Regolamento

La principale novità introdotta dal Digital Networks Act riguarda lo strumento giuridico scelto per la sua attuazione. Per anni, l’Europa ha proceduto attraverso direttive, atti che lasciano agli Stati membri la libertà di decidere le modalità di recepimento, con il risultato di una frammentazione che ha ostacolato la nascita di operatori di scala continentale. Roberto Viola, Direttore Generale della DG CONNECT della Commissione Europea, ha spiegato con estrema chiarezza il motivo di questa svolta verso il Regolamento unico, un atto che entra in vigore in modo identico e simultaneo in tutta l’Unione.

«Abbiamo bisogno di regole europee perché il sistema delle direttive, con ventisette diversi modi di recepimento, ha mostrato i suoi limiti in termini di frammentazione. Il DNA punta alla massima armonizzazione: vogliamo passare dalla logica del recepimento nazionale alla logica del mercato unico» ha dichiarato Viola. Questa scelta non è puramente formale, ma mira a introdurre il concetto di “passaporto unico” per gli operatori. In questo nuovo scenario, un’azienda che ottiene l’autorizzazione a operare in un paese europeo dovrebbe poter offrire i propri servizi in tutto il territorio dell’Unione senza dover affrontare ventisette diversi regimi burocratici, riducendo drasticamente i tempi e i costi di espansione.

In merito alla direzione intrapresa dall’Europa, Benedetto Levi, CEO di Iliad Italia, ha dichiarato: «Il Digital Networks Act rappresenta un’occasione importante per semplificare le regole e rilanciare gli investimenti nelle telecomunicazioni. Una maggiore armonizzazione è un passo nella giusta direzione, ma resta fondamentale garantire un vero level playing field e una competizione equa: sono questi i fattori che favoriscono investimenti, innovazione, crescita e benefici concreti per consumatori, imprese e l’intero Sistema Paese».

La gestione dello spettro radio: tra coordinamento e resistenze politiche

Uno dei capitoli più delicati del Digital Networks Act riguarda la gestione delle frequenze, una risorsa che gli Stati membri hanno storicamente trattato come un bene sovrano, spesso utilizzato per massimizzare gli introiti fiscali attraverso aste onerose. La Commissione Europea riconosce che, senza un coordinamento europeo sulle tempistiche e sui costi dello spettro, non sarà possibile garantire una copertura 5G e 6G omogenea.

Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad Italia, ha portato all’attenzione del panel l’importanza della prevedibilità normativa per chi deve pianificare investimenti a lungo termine. Levi ha ricordato come le aste nazionali possano trasformarsi in ostacoli insormontabili: «La prevedibilità dello spettro è fondamentale. Dobbiamo evitare casi in cui le aste sottraggono risorse vitali allo sviluppo infrastrutturale invece di favorirlo; la chiarezza sui tempi e sui costi del rinnovo delle licenze è la condizione necessaria per investire».

Su questo punto, Roberto Viola ha ammesso che il percorso verso una gestione sovranazionale è ancora in salita a causa delle resistenze dei governi. Tuttavia, il DNA introduce i primi strumenti di intervento: «Il DNA è più “timido” su questo punto. Prevede che la Commissione possa attivare una procedura di mercato interno se vede scollamento rispetto alle regole generali, e già questo ha trovato l’opposizione compatta di tutti gli Stati membri. Immaginate se proponessimo un sistema integrale». La visione di lungo periodo della Commissione resta comunque ambiziosa: «Per le frequenze che si libereranno nel 2027 si farà una gara europea. Se in futuro il sistema si stabilizzerà con operatori di dimensione europea, una gestione sovranazionale non sarà più “fantascienza”».

Lo switch-off del rame e la transizione verso la fibra ottica integrale

Il Digital Networks Act non si limita a regolare il software normativo, ma spinge per una modernizzazione accelerata dell’hardware infrastrutturale. L’obiettivo fissato per il 2030 è ambizioso: una copertura integrale del territorio europeo con reti Gigabit. Questo traguardo richiede non solo la costruzione della fibra, ma anche lo spegnimento definitivo delle vecchie infrastrutture in rame, che rappresentano un costo energetico e manutentivo non più sostenibile.

Tuttavia, il settore industriale esprime preoccupazione per le tempistiche. Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, CEO di Orange Europe, ha sottolineato come la visione della Commissione sembri a volte scollata dai cicli industriali reali. «Riteniamo che l’attuale bozza del DNA non soddisfi ancora i requisiti di semplificazione. Ad esempio, prevedere l’armonizzazione della gestione dello spettro solo entro il 2035 è una tempistica che non risponde alle esigenze attuali di un settore che si muove molto più velocemente» ha osservato la dirigente di Orange. Il timore delle telco è che il DNA si limiti a consolidare le regole esistenti senza eliminare i vincoli che impediscono una gestione agile delle reti.

Il ruolo delle autorità nazionali: sussidiarietà e armonizzazione

In questo delicato equilibrio tra Bruxelles e i singoli paesi, le Autorità di Regolamentazione Nazionali (NRA) rivendicano un ruolo di garanzia. Giacomo Lasorella, Presidente di AGCOM e Vicepresidente del BEREC, ha analizzato l’impatto del Digital Networks Act dalla prospettiva di chi deve applicare le norme sul campo, mediando tra gli obiettivi continentali e le necessità dei consumatori locali.

«È fondamentale che il Digital Networks Act non diventi un ostacolo per le autorità nazionali che conoscono le specificità dei singoli mercati e le esigenze degli utenti locali» ha avvertito Lasorella. Il Presidente di AGCOM ha evidenziato come l’armonizzazione non debba tradursi in un livellamento burocratico che ignori i progressi già fatti in alcuni mercati come quello italiano sulla fibra. La sfida del DNA sarà quella di creare un quadro di “co-regolazione” dove la Commissione detti le linee guida strategiche e i regolatori nazionali abbiano la flessibilità necessaria per intervenire nelle aree di fallimento del mercato o dove la concorrenza è ancora insufficiente.

Verso un nuovo paradigma di deregolamentazione?

Un tema che attraversa trasversalmente l’intero dibattito sul Digital Networks Act è la richiesta, da parte degli operatori, di una reale semplificazione che porti a una riduzione netta degli obblighi. Se il DNA vuole essere il motore della sovranità digitale, non può limitarsi a essere un nuovo codice di condotta, ma deve agire come uno strumento di sfoltimento burocratico.

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière è stata molto esplicita su questo punto, esprimendo lo scetticismo di chi vede il rischio di una “sovra-regolazione” mascherata da unità: «L’accorpamento di quattro testi in uno solo dovrebbe portare a un riesame e a una semplificazione di ogni singola regola, ma al momento non vediamo cambiamenti sostanziali. Anzi, vediamo una ‘road regulation’ con ancora più regole». Per Orange, la vera sfida del DNA è trasformarsi in un atto di deregolamentazione che permetta alle telco di competere con i giganti tecnologici mondiali che operano in ambienti meno vincolati.

La Commissione, per bocca di Roberto Viola, ha recepito questa preoccupazione, ma ha ribadito che l’armonizzazione è l’unica strada per la sopravvivenza del settore: «Vogliamo che l’Europa sia interamente connessa in fibra entro il 2030, e questo richiede non solo investimenti, ma anche il coraggio di spegnere le vecchie tecnologie e di accettare regole comuni». La partita del Digital Networks Act si giocherà dunque sulla capacità di mediare tra la necessità di una guida forte da parte di Bruxelles e la richiesta di libertà operativa da parte di un’industria che deve ritrovare la propria competitività per non restare schiacciata tra i blocchi tecnologici americani e asiatici.

Il percorso legislativo è appena iniziato, ma i dati e le posizioni emerse delineano un orizzonte in cui la connettività non è più solo un servizio al cittadino, ma una questione di sicurezza e autonomia strategica per l’intera Unione. La stabilizzazione del sistema con operatori di dimensione europea è la condizione finale auspicata da Viola, affinché la gestione sovranazionale delle reti cessi di essere un’utopia burocratica per diventare la normalità operativa del prossimo decennio.