Divario digitale, l’impegno della Gsma per l’Africa: focus su smartphone e Ai inclusivi

La Gsma e sei operatori Tlc africani scendono in campo contro il digital divide: i partner, nell’ambito della Gsma Handset Affordability Coalition, hanno presentato una proposta comune per definire requisiti minimi per smartphone 4G di fascia base più accessibili nei mercati africani. Obiettivo centrale è ridurre il divario digitale che ancora persiste non soltanto nella copertura di rete, ma — in misura forse ancora più critica — nell’accesso ai dispositivi mobili che consentano di navigare in 4G.