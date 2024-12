Fastweb, Di Feliciantonio: “Tracciare una via italiana per l’AI”

Le infrastrutture di rete rappresentano l’elemento tecnologico primario e imprescindibile per generare innovazione e un fattore chiave per lo sviluppo di servizi avanzati in grado di migliorare la qualità della vita delle persone e aumentare l’efficienza di aziende e pubbliche amministrazioni.

L’AI e le sfide per l’Italia

Oggi, con oltre un miliardo di persone che già la utilizzano, l’intelligenza artificiale sta rapidamente ridefinendo il panorama dell’innovazione globale e rappresenta per l’Italia un’opportunità da cogliere con urgenza per recuperare competitività mettendo a fattor comune competenze e infrastrutture all’interno di un ecosistema nazionale che favorisca la sinergia tra i vari attori della società, dai centri di ricerca, alle università fino alle aziende private.

Serve una governance affidabile end-to-end

Ma la vera sfida da vincere per consentire alle aziende e alle PA di utilizzare in piena sicurezza questa tecnologia è garantire una governance affidabile e trasparente attraverso un controllo end-to end in tutte le fasi del processo, dalle infrastrutture ai modelli linguistici, dalla raccolta e uso dati di qualità fino alle competenze professionali.

La strategia di Fastweb

Per essere protagonisti responsabili di questa rivoluzione e tracciare una via italiana all’intelligenza artificiale Fastweb si è mossa con anticipo rispetto al mercato. Non solo Fastweb si è dotata del primo supercomputer per l’intelligenza artificiale generativa in Italia di proprietà di un’azienda privata ma ha definito una precisa strategia per lo sviluppo di un modello linguistico (Llm) addestrato nativamente in italiano attraverso un dataset proveniente da fonti qualificate garantendo la protezione e la conservazione sicura dei dati in Italia e la massima compliance normativa all’AI Act e il rispetto delle regole relative alla privacy e al copyright.

Come addestrare l’AI

La chiave per generare valore crescente con l’AI generativa in maniera responsabile risiede infatti nella capacità di addestramento trasparente dei modelli e nel loro elevato livello di personalizzazione. Quando l’AI viene addestrata su dati specifici e di qualità può essere ottimizzata per rispondere a esigenze particolari, offrendo soluzioni che migliorano l’efficienza operativa, la sicurezza e la qualità dei servizi e che sono in grado di trasformare profondamente settori chiave come la sanità, il turismo, la sicurezza e la mobilità, riducendo al minimo allucinazioni e bias.

Grazie agli accordi stipulati con partner di eccellenza, come Mondadori, Bignami e Istat Fastweb ha creato il più grande e affidabile dataset di qualità in lingua italiana equivalente a 11 milioni di libri. Un immenso patrimonio di dati che, combinato con lo sviluppo di modelli linguistici nazionali avanzati e infrastrutture all’avanguardia, mette a disposizione di aziende e PA tutti gli elementi necessari per innovare in sicurezza e sviluppare nuovi servizi contribuendo al progresso tecnologico del Paese.

Appuntamento a Telco per l’Italia il 12 dicembre

Per agenda e registrazione cliccare qui