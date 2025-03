Fastweb + Vodafone, Max Gasparroni è il nuovo chief technology officer

Max Gasparroni è il nuovo Chief Technology Officer di Fastweb + Vodafone: entrerà nell’executive committee dell’azienda da maggio, assumendo la responsabilità – a diretto riporto del ceo Walter Renna – dell’integrazione e dello sviluppo delle infrastrutture di rete fisse e mobili, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione tecnologica e l’implementazione di servizi digitali di ultima generazione.

Il curriculum di Max Gasparroni

Con un’esperienza di oltre 25 anni in ambito IT, Gasparroni è stato vicepresidente dal 2022 in Liberty Global UK, dove si è occupato di guidare lo sviluppo dei servizi mobili in 5G e delle soluzioni in Cloud.

In precedenza aveva prestato servizio in Vodafone UK e Irlanda con posizioni di livello crescente, fino a quella di Chief Tecnology Officer con la responsabilità di definire le strategie per l’implementazione e lo sviluppo infrastrutturale e dello standard 4G oltre che delle soluzioni tecnologiche per il business in otto mercati europei. Aveva iniziato la sua carriera in Cefriel, per poi trasferirsi nel 1999 nel Regno Unito, dove aveva lavorato in Morotola per lo sviluppo della rete mobile.