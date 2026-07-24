Feci: “Nelle telco l’AI crea valore solo se diventa processo industriale”

L’intelligenza artificiale sta ridisegnando il customer care delle telecomunicazioni, ma la vera sfida per gli operatori resta trasformare le sperimentazioni in processi industriali, integrati con sistemi aziendali, dati e attività degli addetti all’assistenza. Superare i silos organizzativi, governare le piattaforme legacy e individuare il giusto equilibrio tra automazione e intervento umano diventano quindi condizioni decisive per ottenere risultati misurabili.