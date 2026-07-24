Ultimi articoli Digital Economy Telco Industria 4.0 SpacEconomy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

l'intervista

Feci: “Nelle telco l’AI crea valore solo se diventa processo industriale”

Home Telco
Indirizzo copiato

Il direttore Presales di Konecta Digital spiega come superare silos organizzativi, sistemi legacy e frammentazione dei dati, bilanciando automazione e intervento umano per migliorare assistenza, vendite e servizi alle imprese

Pubblicato il 24 lug 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Federica Meta

Direttrice

Luca Feci_Direttore Presales Konecta Digital

L’intelligenza artificiale sta ridisegnando il customer care delle telecomunicazioni, ma la vera sfida per gli operatori resta trasformare le sperimentazioni in processi industriali, integrati con sistemi aziendali, dati e attività degli addetti all’assistenza. Superare i silos organizzativi, governare le piattaforme legacy e individuare il giusto equilibrio tra automazione e intervento umano diventano quindi condizioni decisive per ottenere risultati misurabili.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Federica Meta
Direttrice

Federica Meta è direttrice di CorCom, testata italiana specializzata in Tlc, economia digitale, innovazione

Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Canali

Articoli correlati

  • reti_private_industriali_corcom

  • l'analisi

    Reti mobili, l’AI spariglia le carte: cresce il traffico in upload. È ora di ripensare le infrastrutture

    21 Lug 2026

    Condividi
  • Europa – Commissione Ue – Unione europea – Bruxelles

  • il progetto

    Cavi sottomarini, l'Ue vara il toolbox di sicurezza: stanziati 347 milioni

    05 Feb 2026

    Condividi
  • Info-Tech Research Group-Data Priorities 2026- AI Adoption Expos

  • l'analisi

    Data quality: l’adozione dell'AI mette a nudo i limiti e apre il dossier governance

    02 Feb 2026

    Condividi
  • eSIM saily, la recensione

  • lo studio

    eSim, nel 2030 si sfioreranno i 5 miliardi di connessioni

    27 Gen 2026

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x