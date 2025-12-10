Le licenze per le frequenze 5G in scadenza nel 2029 potrebbero essere prorogate fino al 31 dicembre 2037: per gli operatori tlc arriva il primo via libera dell’Agcom, a valle della seconda consultazione pubblica, al rinnovo dei diritti d’uso a fronte degli investimenti. Si eviterebbe così una nuova gara – un esito auspicato da tempo dalle telco italiane che chiedono il rinnovo gratuito o a costi molto contenuti delle licenze attuali.
Frequenze 5G, all’orizzonte la proroga delle licenze al 2037
Agcom dà un primo via libera al rinnovo senza esborso per gli operatori, ma a fronte di investimenti infrastrutturali; seguirà una nuova consultazione pubblica per i dettagli tecnici. Intermonte: “Possibile accordo di Ran sharing tra operatori e impatti positivi per Tim. Per le torri 5G standalone e il modello Ran-as-a-service prospettive di lungo periodo”
