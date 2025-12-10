Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

Frequenze 5G, all’orizzonte la proroga delle licenze al 2037

Agcom dà un primo via libera al rinnovo senza esborso per gli operatori, ma a fronte di investimenti infrastrutturali; seguirà una nuova consultazione pubblica per i dettagli tecnici. Intermonte: “Possibile accordo di Ran sharing tra operatori e impatti positivi per Tim. Per le torri 5G standalone e il modello Ran-as-a-service prospettive di lungo periodo”

Pubblicato il 10 dic 2025
5g_privato_corcom

Le licenze per le frequenze 5G in scadenza nel 2029 potrebbero essere prorogate fino al 31 dicembre 2037: per gli operatori tlc arriva il primo via libera dell’Agcom, a valle della seconda consultazione pubblica, al rinnovo dei diritti d’uso a fronte degli investimenti. Si eviterebbe così una nuova gara – un esito auspicato da tempo dalle telco italiane che chiedono il rinnovo gratuito o a costi molto contenuti delle licenze attuali.

