Governance di Internet, l’Icann lancia l’allarme: “La rete globale è a rischio”

La governance di internet finisce sotto i riflettori: a vent’anni dal World Summit on the Information Society (Wsis), la comunità internazionale si prepara a una revisione profonda dei principi che regolano la rete globale. L’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann) coglie l’occasione per lanciare un appello urgente: preservare il modello multistakeholder, che ha garantito finora un Internet aperto, sicuro e interoperabile, è fondamentale per evitare frammentazioni e derive autoritarie.​