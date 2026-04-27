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Hormuz, allarme sui cavi sottomarini: sette dorsali a rischio

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Le reti in fibra che collegano i Paesi arabi diventano un fronte sensibile della crisi mediorientale, con impatti potenziali su finanza, cloud e servizi digitali. Ecco cosa potrebbe succedere

Pubblicato il 27 apr 2026
cavi_sottomarini_corcom

Il danneggiamento di sette grandi cavi Internet posati sui fondali dello Stretto di Hormuz potrebbe compromettere l’accesso alla rete in tutti i Paesi del Golfo. È l’allarme rilanciato dall’agenzia iraniana Tasnim, che richiama un precedente del 2008, quando la rottura di due cavi nel Mediterraneo ridusse in modo consistente il traffico regionale.

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