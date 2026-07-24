Internet in vacanza, la Sim batte la fibra: bastano 9,22 euro al mese

Restare collegati dalla località di villeggiatura è diventata un’esigenza sempre più diffusa. Streaming, eventi sportivi in diretta, videochiamate e lavoro da remoto richiedono una connessione stabile anche durante i periodi trascorsi lontano dall’abitazione principale. Il mercato offre diverse alternative, dalla fibra alle reti Fwa, fino alle Sim dati, con differenze significative sia sul fronte dei prezzi sia per quanto riguarda prestazioni e vincoli contrattuali.