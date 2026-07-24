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Internet in vacanza, la Sim batte la fibra: bastano 9,22 euro al mese

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L’Osservatorio Segugio.it fotografa un mercato sempre più favorevole alle soluzioni mobili, mentre rincarano gli abbonamenti fissi e le formule stagionali. Per streaming, sport e smart working la scelta dipende anche dal numero di dispositivi e dal volume di traffico necessario

Pubblicato il 24 lug 2026
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Restare collegati dalla località di villeggiatura è diventata un’esigenza sempre più diffusa. Streaming, eventi sportivi in diretta, videochiamate e lavoro da remoto richiedono una connessione stabile anche durante i periodi trascorsi lontano dall’abitazione principale. Il mercato offre diverse alternative, dalla fibra alle reti Fwa, fino alle Sim dati, con differenze significative sia sul fronte dei prezzi sia per quanto riguarda prestazioni e vincoli contrattuali.

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