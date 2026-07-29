Nel secondo trimestre 2026 Inwit mette a segno risultati che – è la stessa azienda guidata da Diego Galli a definirli così – riflettono l’incertezza dell’attuale contesto di mercato, e in particolare dello scontro con Tim e Fastweb+Vodafone sui Master service agreement.
la trimestrale
Inwit, sui conti pesano le incertezze di mercato e lo scontro sugli Msa
La società mette a segno risultati che riflettono le tensioni con Tim e Fastweb+Vodafone per la risoluzione dei contratti di servizio. Galli: “Il recesso incompatibile con rinnovo frequenze”. Ricavi a 267 milioni di euro (-0,8% rispetto al 2025) ed Ebitdaal a 191 milioni di euro, in diminuzione del 2,8%. Confermata la guidance