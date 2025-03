La velocità delle reti mobili in 45 città italiane: Bologna “capitale” del download con 339 Mbps

È Bologna la città più veloce d’Italia, almeno sul fronte della connettività mobile. Con un download a 339 Mbps e un upload oltre i 49 Mbps (superato da Firenze, a 52 Mbps, e da Milano, a 50), il capoluogo emiliano si posiziona di gran lunga sopra la media delle aree metropolitane italiane, che si attesta, in download, per le misure statiche, a circa 294 Mbps, mentre la velocità in upload risulta di circa 47 Mbps. Considerando le misure dinamiche urbane, il valore medio della velocità in download risulta invece di circa 232 Mbps e di circa 45 Mbps in upload.

A dirlo sono i risultati della campagna 2024 di drive test, pubblicati sul sito del progetto Misura Internet Mobile, che ha rilevato le prestazioni delle reti mobili, compresa quelle basate su 5G, secondo il principio della “best technology” disponibile nei diversi punti di misura. La campagna si è svolta tra settembre e novembre 2024 in 45 città italiane dalla Fondazione Ugo Bordoni, soggetto indipendente incaricato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

L’ingresso di Fastweb e Iliad nelle rilevazioni dell’AgCom

Le elaborazioni complessive hanno riguardato le reti degli operatori Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Iliad, i quali hanno raggiunto, con infrastruttura propria, una copertura della popolazione almeno pari al 50%. Rispetto alle campagne degli anni precedenti, in cui veniva misurata la qualità delle reti degli operatori che raggiungevano, con infrastruttura propria, una copertura di almeno il 50% del territorio, la nuova campagna misura anche le prestazioni di Fastweb e Iliad: “L’inclusione di due nuovi operatori rispetto alle precedenti campagne”, si legge in una nota dell’AgCom, “ha permesso di offrire una panoramica ancora più completa e rappresentativa delle prestazioni delle reti mobili in Italia. Tale inclusione rende i risultati non direttamente confrontabili con quelli delle campagne degli anni passati, essendo gli stessi mediati su un diverso numero di operatori”.

I risultati ottenuti dalla principali città italiane

Ecco, più nel dettaglio i risultati ottenuti nelle principali città italiane attraverso misurazioni in modalità statica:

A Bari la velocità in download tocca i 320 Mbps, mentre in upload raggiunge i 46 Mbps.

A Roma la velocità in download oltrepassa i 290 Mbps, quella in upload supera i 44 Mbps.

A Milano la velocità in download supera i 299 Mbps, quella in upload oltrepassa i 50 Mbps.

A Napoli la velocità in download raggiunge i 278 Mbps, in upload supera i 42 Mbps.

A Torino la velocità in download oltrepassa i 327 Mbps, mentre la velocità in upload raggiunge i 55 Mbps.

A Palermo la velocità in download tocca i 246 Mbps, in upload supera i 49 Mbps.

A Bologna la velocità in download raggiunge i 339 Mbps, mentre la velocità in upload oltrepassa i 49 Mbps.