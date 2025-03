L’Europa mette il turbo all’IoT, investimenti a +11% trainati da 5G ed edge

La spesa in Internet of Things (IoT) in Europa, Medio Oriente e Africa (Emea) aumenterà con un tasso di crescita annuale composto (Cagr) dell’11% tra il 2023 e il 2028, superando i 280 miliardi di dollari. Lo afferma il nuovo Worldwide Internet of Things Spending Guide rilasciato da International Data Corporation (Idc). “La nuova tassonomia del IoT Spending Guide offre dettagli più ampi sulla spesa degli utenti finali aziendali, di cui il mercato ha bisogno per comprendere gli investimenti in tecnologia IoT”, afferma Marcus Torchia, vicepresidente della ricerca.

Europa occidentale al cuore della crescita nell’Emea

L’Europa occidentale, l’Europa centrale e orientale e il Medio Oriente e Africa rappresenteranno circa un terzo della spesa globale in IoT nel periodo di previsione. L’Europa occidentale crescerà più rapidamente, con un Cagr dell’11,2% rispetto al 10,3% del Mea e al 9,4% del Cee nello stesso periodo. Dopo alcuni anni difficili in termini di investimenti, si prevede che la regione avrà una crescita anno su anno più elevata nel 2025 rispetto all’anno precedente, grazie all’adozione delle reti 5G, ai progressi nel calcolo edge e all’elaborazione dei dati alimentata dall’AI, che stanno migliorando significativamente le infrastrutture e le capacità IoT.

“Questa evoluzione sottolinea l’impegno della regione a sfruttare tecnologie all’avanguardia per guidare l’innovazione e l’efficienza, creando un ambiente più connesso e intelligente. L’impatto potenziale sulle imprese è profondo”, afferma Alexandra Rotaru, responsabile dati e analisi con il gruppo di dati e analisi di Idc. “Le soluzioni IoT permetteranno alle imprese di prendere decisioni più rapide e informate, migliorando la loro agilità e reattività ai cambiamenti del mercato. Questi progressi consentiranno alle aziende di ottimizzare i processi, ridurre i costi e creare nuovi flussi di entrate“.

Nel Retail e Utilities i maggiori investimenti

Per quanto riguarda la spesa del settore, la vendita al dettaglio e i servizi di pubblica utilità vedranno i maggiori investimenti in soluzioni IoT nel 2025 in Emea, seguiti dalla pubblica amministrazione. Il nuovo caso d’uso dell’analisi video rappresenta quasi l’8% del mercato totale, essendo presente in tutti i settori e supportando una varietà di usi, tra cui la sicurezza e l’analisi aziendale.

Hardware la spesa maggiore del 2025, tlc e IaaS quella più in rapida crescita

Gli investimenti nell’ecosistema tecnologico IoT nell’Emea dovrebbero raggiungere, come detto, i 283 miliardi di dollari entro il 2028. Da una prospettiva tecnologica, l’hardware sarà l’area di spesa più grande nel 2025 e fino alla fine del periodo di previsione. I servizi forniti, che includono i servizi di telecomunicazione e IaaS, saranno la categoria tecnologica a più rapida crescita entro il 2028.

A livello globale, l’Europa occidentale, la Cina e gli Stati Uniti rappresenteranno quasi il 75% di tutta la spesa IoT durante il periodo di previsione. Sebbene l’Europa occidentale e la Cina abbiano livelli simili di spesa, la Cina crescerà a un ritmo più veloce, registrando un Cagr del 12,7% nel periodo 2023-2028. Si prevede che la spesa IoT della Cina supererà quella degli Stati Uniti entro la fine del periodo di previsione.