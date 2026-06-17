Digital Economy Telco Industria 4.0 SpacEconomy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

l'analisi

Missori, Ericsson Italia: “Le telco una commodity? Magari lo fossero”

Home Telco
Indirizzo copiato

Secondo il manager, al settore mancano la considerazione e gli investimenti necessari a garantire lo sviluppo economico del Paese attraverso la compenetrazione di Cloud, AI e 5G (che stando al nuovo Mobility Report ha superato i 3 miliardi di abbonamenti a livello globale). Intanto Per Narvinger sostituisce Börje Ekholm al timone del gruppo

Pubblicato il 17 giu 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Missori, Ericsson Italia: “Le telco una commodity? Magari lo fossero”

Il più delle volte quando si dice che oggi, in Italia, i servizi di telecomunicazione sono considerati alla stregua di una commodity, si intende dare all’affermazione un senso dispregiativo. Il sottotesto è che le Tlc – lungi dall’essere viste come un abilitatore dell’innovazione digitale e dello sviluppo economico del Paese – sono date per scontate ed è assolutamente normale che i servizi offerti dagli operatori debbano costare poco. “Magari fossero davvero considerate commodity! Quanto meno i tariffari si adeguerebbero all’inflazione come succede per altri servizi essenziali, a partire da quelli energetici, e gli operatori disporrebbero di capacità di spesa sufficienti a garantire l’evoluzione di un’infrastruttura per la connettività adeguata ai tempi che stiamo vivendo”. A parlare è Andrea Missori, presidente e amministratore delegato di Ericsson Italia, che CorCom ha incontrato ieri a Milano in occasione di un evento dedicato alla stampa specializzata. Commentando l’ultima edizione del Mobility Report, Missori ha analizzato la situazione italiana soprattutto alla luce dell’effettivo sviluppo della rete 5G Standalone.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

A
Domenico Aliperto

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Europa – Commissione Ue – Unione europea – Bruxelles

  • il progetto

    Cavi sottomarini, l'Ue vara il toolbox di sicurezza: stanziati 347 milioni

    05 Feb 2026

    Condividi
  • Info-Tech Research Group-Data Priorities 2026- AI Adoption Expos

  • l'analisi

    Data quality: l’adozione dell'AI mette a nudo i limiti e apre il dossier governance

    02 Feb 2026

    Condividi
  • eSIM saily, la recensione

  • lo studio

    eSim, nel 2030 si sfioreranno i 5 miliardi di connessioni

    27 Gen 2026

    Condividi
  • CCNL TLC call center, competenze digitali Asstel Magna Carta

  • scenari

    Call center, Di Raimondo (Asstel): “Il nuovo CCNL guarda al futuro”

    23 Gen 2026

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x