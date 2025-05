Network as a service dall’Europa alle Americhe, alleanza Sparkle-Orchest

Sparkle rafforza la propria strategia di espansione globale grazie a una partnership con Orchest Technologies. Presentato all’International Telecoms Week di Washington, l’accordo punta ad accelerare l’adozione del modello Network-as-a-Service (NaaS) attraverso l’integrazione automatizzata delle infrastrutture di rete dei due operatori. L’intesa, strategica per entrambe le aziende, estende la portata dei servizi end-to-end tra America Latina, Caraibi ed Europa.

Automazione NaaS su scala globale: le dorsali IP e ottiche di Sparkle e Orchest

Il cuore della partnership risiede nella connessione automatizzata tra le reti Sparkle e Orchest, abilitate dalle rispettive dorsali IP e ottiche globali. L’obiettivo è chiaro: fornire soluzioni di connettività scalabili, flessibili e affidabili, capaci di soddisfare le esigenze delle aziende in un contesto sempre più digitale e globale. I servizi così orchestrati rispondono alle nuove necessità di agilità operativa, con provisioning dinamico e time-to-market ridotto.

Api Mef Lso: lo standard per l’orchestrazione dinamica dei servizi NaaS

Elemento abilitante della collaborazione è l’adozione delle Api Mef Lso (Lifecycle Service Orchestration), che consentono l’automazione della quotazione, dell’ordine e della consegna dei servizi tra operatori. Si tratta di un passo cruciale per superare i silos infrastrutturali e garantire l’interoperabilità in tempo reale. L’integrazione di queste Api rafforza il modello Network-as-a-Service Sparkle e testimonia l’impegno di entrambe le aziende verso un’innovazione basata su standard aperti.

Esperienza cliente e intelligenza di rete al centro della visione congiunta

Secondo Jeremy Villalobos, CEO di Orchest Technologies, “Unire le forze con Sparkle rappresenta un traguardo importante nel nostro percorso verso l’automazione globale. L’impegno condiviso per offrire un’esperienza automatizzata, trasparente e incentrata sul cliente ci permette di creare nuovo valore su scala regionale”, grazie a una rete intelligente capace di adattarsi dinamicamente alle richieste del mercato. In questo quadro l’approccio di Orchest si distingue per l’attenzione alla visibilità in tempo reale e alla semplicità di utilizzo dei servizi digitali.

Sparkle guida l’evoluzione NaaS con presenza globale e innovazione

Daniele Mancuso, Chief Marketing & Product Management di Sparkle, operatore che si estende su oltre 600mila km e copre 32 Paesi in cinque continenti, sottolinea che “La collaborazione con Orchest Technologies rappresenta una tappa fondamentale verso lo sviluppo di un ecosistema NaaS veramente globale. Interconnettendo le nostre infrastrutture, abilitiamo servizi di nuova generazione, supportati dalla presenza globale e dalle capacità innovative di Sparkle”.

Verso federazioni NaaS: l’evoluzione dell’interconnessione tra operatori

L’accordo Sparkle-Orchest non si limita alla fornitura di servizi di connettività: si inserisce in una visione più ampia orientata alla creazione di federazioni NaaS. Queste federazioni permettono la gestione condivisa e l’operatività in tempo reale sulle reti dei partner, offrendo ai clienti soluzioni sempre più intelligenti e on demand. Si delinea così un futuro in cui le reti non sono più solo infrastrutture, ma vere e proprie piattaforme intelligenti orchestrate attraverso Api standard.

Sparkle e Orchest: due leader complementari per un futuro NaaS

Con oltre dieci anni di esperienza nella trasformazione digitale delle reti, Orchest Technologies porta nella partnership un know-how specifico in automazione e intelligenza operativa in America Latina. Sparkle, dal canto suo, offre una robusta rete proprietaria globale e un portfolio di servizi che spazia dal backbone IP alla connettività IoT. L’unione delle competenze consente di rispondere in modo sinergico alla crescente domanda di soluzioni cloud-ready e dinamiche.

Il Network as a service al centro della nuova connettività

L’accordo con Orchest Technologies segna un passaggio significativo per Sparkle nella costruzione di un modello di connettività basato su automazione, interoperabilità e intelligenza distribuita. Il Network as a Service Sparkle evolve in una dimensione globale e collaborativa, allineata con le esigenze delle imprese digitali e dei fornitori di servizi avanzati.