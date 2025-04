Networking, le 20 donne che guidano la rivoluzione digitale

Il settore delle reti e delle telecomunicazioni, tradizionalmente dominato da figure maschili, sta vivendo una trasformazione profonda grazie alla crescente presenza di donne ai vertici delle aziende tecnologiche. Secondo una recente selezione pubblicata da NetworkWorld, venti donne stanno cambiando il volto del networking a livello globale, guidando innovazione, strategie di business e sviluppo tecnologico.

Ecco chi sono.

Kimberly Anstett – Trellix

Cio di Trellix, Kimberly Anstett guida il gruppo Enterprise Technology and Operations, con l’obiettivo di supportare l’azienda nel settore Xdr (Extended Detection and Response). “Il miglior apprendimento arriva dai momenti difficili. Se non sbagli, non stai imparando”, ha dichiarato in un’intervista.

Alvina Antar – F5

Chief Digital Officer di F5, Alvina Antar ha portato la sua esperienza in trasformazione digitale maturata in aziende come Dell e Zuora. “L’evoluzione di F5 dall’hardware al software e al SaaS rispecchia il mio percorso professionale”, ha affermato. È cofondatrice della Silicon Valley Cio Women’s Network.

Liz Centoni – Cisco

Executive Vice President e Chief Customer Experience Officer di Cisco, Liz Centoni coordina un team globale di 20.000 persone. “Se non provi paura ogni tanto, significa che non ti stai spingendo oltre i tuoi limiti,” ha commentato a proposito della sua crescita professionale.

Eva Chen – Trend Micro

Ceo e co-fondatrice di Trend Micro, Eva Chen ha guidato l’azienda nell’evoluzione da antivirus a piattaforma di cybersecurity AI-driven. “L’unico modo per essere se stessi è smettere di indossare una maschera,” ha dichiarato a Cnbc.

Tam Dell’Oro – Dell’Oro Group

Fondatrice e ceo del Dell’Oro Group, Tam Dell’Oro ha costruito un’azienda di ricerca specializzata in networking e telecomunicazioni. “Spesso risolvo problemi mentre faccio mountain bike”, ha raccontato.

Jae Evans – Oracle

Cio globale di Oracle, Jae Evans è alla guida della trasformazione cloud della compagnia, con un forte impegno sulla diversity. “La fiducia è l’elemento chiave della leadership,” ha dichiarato.

Adaire Fox-Martin – Equinix

Ceo di Equinix, Adaire Fox-Martin guida le strategie globali di espansione. “L’innovazione nasce dalla diversità di prospettive,” ha sottolineato in un’intervista.

Rupal Hollenbeck – Check Point Software

Presidente di Check Point Software, Rupal Hollenbeck è impegnata a promuovere l’inclusione e a guidare la crescita commerciale dell’azienda.

Kate Johnson – Lumen Technologies

Ceo di Lumen Technologies, Kate Johnson ha ristrutturato l’azienda puntando su AI e connettività ad alta velocità. “La resilienza è essenziale per una carriera duratura,” ha affermato.

Praniti Lakhwara – Zscaler

Cio di Zscaler, Praniti Lakhwara è passata dall’ingegneria aerospaziale alla gestione IT. “Non tutte le carriere seguono un percorso lineare,” ha osservato.

Mindy Lieberman – MongoDB

Cio di MongoDB, Mindy Lieberman è nota per il suo approccio “people-first” alla leadership. “Affronta i problemi più difficili: la crescita professionale seguirà da sé,” consiglia.

Sharon Mandell – Juniper Networks

Cio di Juniper Networks, Sharon Mandell è anche docente universitaria. “Mantenere una mentalità da principiante è fondamentale”, ha detto a proposito dell’apprendimento continuo.

Jill Popelka – Darktrace

Ceo di Darktrace, Jill Popelka ha guidato la società attraverso la sua acquisizione da parte di Thoma Bravo. “La tecnologia deve rafforzare, non indebolire, la connessione umana”, afferma.

Kate Prouty – Akamai

Svp e Cio di Akamai, Kate Prouty è un pilastro della trasformazione IT dell’azienda. “Essere sé stessi e lavorare sodo sono le chiavi del successo,” sostiene.

Meerah Rajavel – Palo Alto Networks

Cio di Palo Alto Networks, Meerah Rajavel guida un team di 1.000 persone. “Cadere va bene, ma bisogna allenarsi a rialzarsi,” è il suo motto.

Fidelma Russo – Hewlett Packard Enterprise

Cto e General Manager della Cloud Business Unit di Hpe, Fidelma Russo ha sottolineato l’importanza dell’autoanalisi: “A volte bisogna guardarsi allo specchio e riflettere sulle proprie reazioni”.

Lisa Su – Amd

Ceo di Amd, Lisa Su ha rilanciato l’azienda portandola a ricavi record. “Al Mit ho scelto ingegneria elettrica perché volevo costruire cose”, ha raccontato.

Jayshree Ullal – Arista Networks

Ceo di Arista Networks, Jayshree Ullal ha sfidato Cisco nel mercato dei data center switch. “Tratta i tuoi colleghi con rispetto e coltiva i loro punti di forza”, è il suo principio guida.

Joanne Wright – Ibm

Svp di Ibm Transformation and Operations, Joanne Wright lavora per rendere l’azienda più produttiva con l’uso dell’AI. “Pianifica, disconnettiti e divertiti”, sono i suoi consigli per l’equilibrio vita-lavoro.

Michelle Zatlyn – Cloudflare

Co-fondatrice e presidente di Cloudflare, Michelle Zatlyn ha costruito una delle aziende di sicurezza e performance web più influenti. “Quando ti guardano come se fossi pazzo, probabilmente stai facendo qualcosa di grande”, ha detto parlando delle sfide imprenditoriali.