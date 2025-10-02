Rete mobile e 5G, Ookla premia Vodafone. Iliad il brand più popolare

Vodafone è l’operatore italiano con la migliore rete mobile complessiva e la migliore rete 5G (Best mobile network overall e Best 5G network) nel primo semestre del 2025, secondo risultati per l’Italia dell’indagine di Ookla, la società che misura e analizza la connettività, relativi al periodo gennaio-giugno 2025. Iliad è l’Internet service provider più veloce, con una velocità media di download di 360.42 Mbps e una velocità media di upload speed di 237.62 Mbps, e WindTre ha registrato la più alta disponibilità 5G in Italia: il 74,8% dei suoi utenti che accedono alla sua rete 5G la maggior parte del tempo.

L’analisi di Ookla si basa su milioni di test giornalieri effettuati dagli utenti su Speedtest, insieme a metriche sulla qualità dell’esperienza (QoE), che offrono informazioni dettagliate sulle attività quotidiane di connessione più importanti per gli utenti finali.

Ookla, in Italia la miglior rete mobile è di Vodafone

Vodafone ha anche la rete mobile più veloce: in base allo Speed Score, Vodafone è stato il provider mobile più veloce in Italia per tutte le tecnologie combinate e per il 5G. Considerando tutte le tecnologie combinate, Vodafone ha registrato una velocità media di download di 72,91 Mbps e una velocità media di upload di 12,83 Mbps. Nel 5G, ha una velocità media di download di 72,91 Mbps e una velocità media di download 5G di 241,99 Mbps. Il punteggio di connettività Speedtest di 75,95 e il punteggio di connettività Speedtest 5G di 72,65. La telco guida il mercato della telefonia mobile nei principali indicatori di performance aggiudicandosi i riconoscimenti di Best mobile network, Best 5G network, Fastest mobile network, Fastest 5G network.

Per la miglior rete mobile e per la miglior rete 5G, nonché per la velocità del 5G, Vodafone è seguita, nell’ordine, da WindTre, Fastweb, Tim e Iliad.

I dati sulla mobile experience dei consumatori

A livello di esperienza dei consumatori nelle principali attività online, Vodafone è prima per Best 5G video experience, Best mobile gaming experience e Best 5G gaming experience. Nel mobile gaming e nel 5G gaming è seguita da vicino da Tim.

Nella Video Experience, in generale, non c’è un vincitore in Italia durante questo periodo: sulla base dei dati di Speedtest Intelligence non emergono differenze statistiche tra i fornitori di telefonia mobile, pur con un lieve vantaggio di Tim.

Tra gli Isp italiani, invece, è Sky a registrare le migliori esperienze di gaming e di video streaming.

La stabilità della rete in Italia

Non c’è nessun vincitore nemmeno per la migliore rete mobile in termini di stabilità in Italia, ma Vodafone ha la migliore coerenza 5G sul mercato, con l’81,7% dei campioni che raggiungeva o superava la soglia di 25 Mbps di download e 3 Mbps di upload.

Questi punteggi non corrispondono necessariamente alla popolarità del brand: in Italia, tra i consumatori, è Iliad a ottenere la valutazione più alta del pubblico, seguita da Vodafone, WindTre, Fastweb e Tim.

La connettività mobile sul territorio secondo Ookla

Secondo quanto emerge dal report Ookla, tra le città più popolose d’Italia, Padova ha registrato la velocità media di download mobile più elevata, pari a 132,38 Mbps, seguita da Bologna (119.2) e Milano al terzo posto (117.05). Maglia nera per Firenze che ha registrato la velocità media di download mobile più bassa con 70,75 Mbps, preceduta da Genova e Catania.

La Valle d’Aosta ha registrato la velocità media di download mobile più elevata tra le regioni italiane, con 81,98 Mbps. La Calabria si è classificata al secondo posto, seguita dal Trentino-Alto Adige al terzo. All’altra estremità della classifica, l’Umbria ha registrato la velocità media di download mobile più bassa con 56,64 Mbps, seguita dalla Toscana e dalle Marche.

WindTre è il fornitore più veloce in cinque regioni.