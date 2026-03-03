Reti autonome, la scommessa di Ericsson e Nokia

Standard aperti e sempre maggiore compatibilità tra le offerte rApp e le applicazioni software per gestire, ottimizzare e automatizzare le reti di accesso radio (Ran). A questo punta la nuova partnership annunciata da Ericsson e Nokia, che intendono lavorare insieme per supportare la creazione di ecosistemi multi-vendor di Service Management and Orchestration (Smo). L’obiettivo dichiarato è quello di dare agli operatori una più ampia possibilità di scelta e accelerare la transizione alle reti autonome.

Un’operazione nel segno della convergenza e dell’interoperabilità

“Il settore delle telecomunicazioni sta convergendo sulla Service Management and Orchestration come architettura di automazione nel lungo termine; i principali attori del settore Ran e Smo e gli operatori telco stanno lavorando insieme per portare a termine questa transizione scegliendo la via della collaborazione basata su standard”, commenta Dimitris Mavrakis, senior research director di Abi Research. “Partecipare ai rispettivi ecosistemi rApp riflette la fiducia condivisa da Ericsson e Nokia nell’architettura Smo e ne evidenzia il comune impegno per favorire l’interoperabilità, tramite le interfacce standardizzate R1. La loro collaborazione amplierà l’accesso, la disponibilità, l’interoperabilità tra le sempre più numerose rApp che gli operatori potranno trovare sul mercato”.

Cosa prevede la partnership

Più nello specifico, Ericsson si unirà al marketplace Smo di Ericsson e Nokia entrerà nell’rApp Ecosystem del gruppo svedese. L’Smo di Nokia è pensato per fornire agli operatori telco e ai partner strumenti con cui creare, integrare e implementare applicazioni di automazione in un ecosistema aperto e multi-vendor. L’rApp Ecosystem, invece, costituisce un solido ecosistema aperto abitato da operatori, fornitori di tecnologie e sviluppatori indipendenti che si è formato intorno a Ericsson Intelligent Automation Platform, la piattaforma di gestione e automazione per reti aperte multi-vendor e multi tecnologiche.

La partecipazione ai rispettivi ecosistemi riflette l’obiettivo condiviso di promuovere la diffusione delle reti autonome, focalizzandosi in particolare sulle innovazioni che si possono realizzare sfruttando l’interfaccia R1, che permette alle applicazioni software rApp di interagire con le applicazioni Smo. Unire le forze è essenziale per portare nelle reti mobili AI e automazione e trasformare l’implementazione, l’ottimizzazione e i flussi di lavoro operativi – e dare agli operatori la possibilità, da loro ricercata, di raggiungere e superare un’automazione di Livello 4.

La visione strategica e il nuovo corso di innovazione nelle Tlc

La collaborazione tra Ericsson e Nokia, si legge in una nota, migliorerà la capacità di sviluppare innovazione in modo trasversale e porterà ad adottare e integrare in modo più fluido strumenti di automazione nei diversi ambienti multi-vendor. Entrambe le aziende metteranno a disposizione degli operatori sulle loro piattaforme le rApps.

“Stiamo facendo un passo avanti importante con questa collaborazione”, spiega Anders Vestergren, head of Solution Area Network Management, Ericsson. “Stiamo dando agli operatori più scelta e flessibilità per realizzare le loro strategie di trasformazione per le reti autonome. L’accordo tra Nokia ed Ericsson è un progresso importante di un percorso già in essere, e già produttivo, che punta a incoraggiare l’innovazione utilizzando l’interfaccia R1 e a coltivare ecosistemi rApp ricchi di varietà, attivi e dinamici. Lavoriamo insieme per portare queste tecnologie di telecomunicazione essenziali nelle reti di tutto il mondo”.

Ari Kynaslahti, cto di Nokia, aggiunge: “Questa partnership con Ericsson definisce il modo in cui sarà realizzata la prossima generazione di reti autonome. Allineandoci su framework aperti e modelli operativi intelligenti, diamo ai service provider una piattaforma per l’automazione più adattiva e a prova di futuro. La collaborazione, inoltre, accelera l’evoluzione di ambienti rApp robusti, che permetteranno agli operatori di introdurre nuove funzionalità più rapidamente, ottimizzare con maggior precisione le loro reti e innovare su larga scala, in diversi scenari di implementazione e in tutto il mondo”.