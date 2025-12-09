Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

lo studio

Servizi Assurance per le Tlc: comincia una crescita lunga un decennio

Home Telco
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

Secondo le analisi di Market Research Future, il giro d’affari messo in moto dalle soluzioni studiate per mantenere la qualità e la stabilità delle reti è destinato a raddoppiare da qui al 2035, quando si supereranno i 15 miliardi di revenue. I fattori trainanti? La diffusione del 5G, la proliferazione dell’IoT e la domanda per una user experience sempre più appagante

Pubblicato il 9 dic 2025
banda ultralarga-reti-network

Il mercato dei servizi assicurativi – intesi come sistemi di resilienza più che come meccanismi di rimborso in presenza di disservizi – nell’ambito delle Tlc è diventato un pilastro fondamentale per gli operatori, impegnati a fornire sistemi di connettività e un’esperienza cliente affidabili e di alta qualità.

Non stupisce dunque che, secondo le analisi di Market Research Future, il giro d’affari messo in moto dal comparto Assurance sia destinato a crescere in modo consistente: si dovrebbe passare dai circa 8,688 miliardi di dollari registrati nel 2024 ai 9,138 miliardi previsti per il 2025, con la concreta possibilità di raggiungere i 15,14 miliardi entro il 2035. Si parla quindi di un tasso di crescita annuale composto (cagr) di circa il 5,18% nel prossimo decennio.

I fattori trainanti della crescita

Sono diversi i fattori che, secondo gli analisti di Market Research Future, alimentano l’espansione del mercato assicurativo rivolto ai servizi di connettività. Innanzitutto, l’introduzione globale delle reti 5G: la velocità, la bassa latenza, il network slicing e l’elevata densità dei dispositivi del 5G richiedono piattaforme robuste per mantenere la qualità e la stabilità del servizio.

La proliferazione dei dispositivi IoT, dei servizi basati sul cloud e della virtualizzazione delle funzioni di rete aumenta ulteriormente la complessità della rete, rendendo insufficiente il monitoraggio manuale e spingendo così gli operatori verso soluzioni che permettano di garantire i servizi automatizzate e intelligenti.

Gli operatori di telecomunicazioni sono inoltre sempre più concentrati sull’esperienza dei clienti e sulla conformità ai Service level agreement (Sla). Per fidelizzare gli abbonati in un ambiente competitivo, gli operatori devono assicurare un’elevata disponibilità, tempi di inattività minimi e una qualità costante, stimolando la domanda di monitoraggio in tempo reale, rilevamento dei guasti e risoluzione dei problemi. Inoltre, l’ascesa dell’intelligenza artificiale, dell’apprendimento automatico e dell’analisi dei dati sta consentendo una gestione proattiva e predittiva della rete, passando dalla risoluzione reattiva dei problemi alla manutenzione predittiva e all’ottimizzazione delle prestazioni in tempo reale.

Soluzioni e applicazioni: le dinamiche di mercato

Ma più nello specifico, che tipo di prodotti e servizi cavalcheranno queste dinamiche? Il mercato può essere segmentato in base al tipo di offerta e all’applicazione. Esistono per esempio soluzioni che includono piattaforme software per il monitoraggio, l’analisi, il rilevamento dei guasti e la gestione delle prestazioni, nonché servizi che includono servizi gestiti, consulenza, integrazione, personalizzazione e assistenza.

Per Market Research Future, il segmento delle soluzioni è quello in più rapida crescita, riflettendo la domanda di framework di monitoraggio strutturati e analisi in tempo reale, soprattutto nelle architetture di telecomunicazione avanzate.

Per applicazione, il mercato è trainato sia dalle grandi imprese che dagli operatori di telecomunicazioni per infrastrutture di rete complesse e su larga scala, e sempre più dalle pmi e dagli operatori più piccoli, poiché i modelli di servizi gestiti e basati sul cloud abbassano la barriera di ingresso.

Le nuove opportunità per gli attori Tlc

La transizione verso architetture cloud-native, virtualizzazione di rete e infrastrutture di telecomunicazione software-defined sta creando opportunità significative per le piattaforme di nuova generazione che offrono scalabilità, flessibilità e visibilità cross-domain.

L’esplosione dell’IoT, dell’edge computing, delle reti private e delle implementazioni di rete specifiche per settore, come il 5G aziendale e l’IoT industriale, espande il mercato potenziale ben oltre i tradizionali operatori di rete mobile.

Market Research Future ricorda che c’è anche una crescente domanda di piattaforme integrate e unificate che combinano garanzia, orchestrazione, analisi e gestione degli Sla, con i fornitori in grado di offrire soluzioni closed-loop e multi-vendor che possono trarne grandi vantaggi. Nei mercati emergenti e nelle regioni con una rapida digitalizzazione e l’introduzione del 5G, c’è una finestra per una crescita aggressiva e un vantaggio competitivo per i fornitori di servizi che si adattano alle condizioni normative e infrastrutturali locali.

Le sfide da affrontare

Nonostante le ottime prospettive di crescita, Market Research Future ammonisce gli operatori sulle inevitabili sfide da affrontare. Gli elevati costi di implementazione e operativi rimangono una barriera, soprattutto per i player meno strutturati e per le pmi, che potrebbero non disporre del budget necessario per soluzioni di sicurezza avanzate.

La complessità dell’integrazione con i sistemi legacy, in particolare nelle reti che combinano infrastrutture più datate con i moderni ambienti 5G e virtualizzati, crea sfide in termini di compatibilità, interoperabilità e migrazione.

Da segnalare anche una carenza di professionisti qualificati in grado di implementare e gestire sofisticati sistemi di garanzia e monitoraggio basati sull’intelligenza artificiale, il che può rallentare l’adozione o ridurne l’efficacia.

Inoltre, la privacy, la sicurezza e la conformità normativa destano preoccupazioni, in particolare poiché gli operatori di telecomunicazioni sfruttano i big data, l’analisi dei dati e le architetture cloud-native in tutte le aree geografiche. Secondo Market Research Future , la rapida evoluzione delle tecnologie di rete richiederà anche continui aggiornamenti delle piattaforme di assurance, rendendo la manutenzione e gli aggiornamenti a lungo termine costosi e complessi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Leggi anche:

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • europatlc

  • il provvedimento

    Gigabit Infrastructure Act al via: ecco le nuove regole per reti più veloci in tutta l’Ue

    12 Nov 2025

    Condividi
  • Satellite

  • IL TRAGUARDO

    5G: Esa testa le reti spaziali e terrestri integrate, più vicino il lancio commerciale

    11 Nov 2025

    Condividi
  • Sanità, health, e-health, telemedicina, sanità digitale

  • innovazioni

    E-health e 5G, Pisa sperimenta la smart ambulance

    31 Lug 2025

    Condividi
  • Alessio Butti

  • TELCO PER L’ITALIA

    Da Telco a TechCo, Butti: “Serve un nuovo patto pubblico-privato”

    11 Giu 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x