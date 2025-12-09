Servizi Assurance per le Tlc: comincia una crescita lunga un decennio

Il mercato dei servizi assicurativi – intesi come sistemi di resilienza più che come meccanismi di rimborso in presenza di disservizi – nell’ambito delle Tlc è diventato un pilastro fondamentale per gli operatori, impegnati a fornire sistemi di connettività e un’esperienza cliente affidabili e di alta qualità.

Non stupisce dunque che, secondo le analisi di Market Research Future, il giro d’affari messo in moto dal comparto Assurance sia destinato a crescere in modo consistente: si dovrebbe passare dai circa 8,688 miliardi di dollari registrati nel 2024 ai 9,138 miliardi previsti per il 2025, con la concreta possibilità di raggiungere i 15,14 miliardi entro il 2035. Si parla quindi di un tasso di crescita annuale composto (cagr) di circa il 5,18% nel prossimo decennio.

I fattori trainanti della crescita

Sono diversi i fattori che, secondo gli analisti di Market Research Future, alimentano l’espansione del mercato assicurativo rivolto ai servizi di connettività. Innanzitutto, l’introduzione globale delle reti 5G: la velocità, la bassa latenza, il network slicing e l’elevata densità dei dispositivi del 5G richiedono piattaforme robuste per mantenere la qualità e la stabilità del servizio.

La proliferazione dei dispositivi IoT, dei servizi basati sul cloud e della virtualizzazione delle funzioni di rete aumenta ulteriormente la complessità della rete, rendendo insufficiente il monitoraggio manuale e spingendo così gli operatori verso soluzioni che permettano di garantire i servizi automatizzate e intelligenti.

Gli operatori di telecomunicazioni sono inoltre sempre più concentrati sull’esperienza dei clienti e sulla conformità ai Service level agreement (Sla). Per fidelizzare gli abbonati in un ambiente competitivo, gli operatori devono assicurare un’elevata disponibilità, tempi di inattività minimi e una qualità costante, stimolando la domanda di monitoraggio in tempo reale, rilevamento dei guasti e risoluzione dei problemi. Inoltre, l’ascesa dell’intelligenza artificiale, dell’apprendimento automatico e dell’analisi dei dati sta consentendo una gestione proattiva e predittiva della rete, passando dalla risoluzione reattiva dei problemi alla manutenzione predittiva e all’ottimizzazione delle prestazioni in tempo reale.

Soluzioni e applicazioni: le dinamiche di mercato

Ma più nello specifico, che tipo di prodotti e servizi cavalcheranno queste dinamiche? Il mercato può essere segmentato in base al tipo di offerta e all’applicazione. Esistono per esempio soluzioni che includono piattaforme software per il monitoraggio, l’analisi, il rilevamento dei guasti e la gestione delle prestazioni, nonché servizi che includono servizi gestiti, consulenza, integrazione, personalizzazione e assistenza.

Per Market Research Future, il segmento delle soluzioni è quello in più rapida crescita, riflettendo la domanda di framework di monitoraggio strutturati e analisi in tempo reale, soprattutto nelle architetture di telecomunicazione avanzate.

Per applicazione, il mercato è trainato sia dalle grandi imprese che dagli operatori di telecomunicazioni per infrastrutture di rete complesse e su larga scala, e sempre più dalle pmi e dagli operatori più piccoli, poiché i modelli di servizi gestiti e basati sul cloud abbassano la barriera di ingresso.

Le nuove opportunità per gli attori Tlc

La transizione verso architetture cloud-native, virtualizzazione di rete e infrastrutture di telecomunicazione software-defined sta creando opportunità significative per le piattaforme di nuova generazione che offrono scalabilità, flessibilità e visibilità cross-domain.

L’esplosione dell’IoT, dell’edge computing, delle reti private e delle implementazioni di rete specifiche per settore, come il 5G aziendale e l’IoT industriale, espande il mercato potenziale ben oltre i tradizionali operatori di rete mobile.

Market Research Future ricorda che c’è anche una crescente domanda di piattaforme integrate e unificate che combinano garanzia, orchestrazione, analisi e gestione degli Sla, con i fornitori in grado di offrire soluzioni closed-loop e multi-vendor che possono trarne grandi vantaggi. Nei mercati emergenti e nelle regioni con una rapida digitalizzazione e l’introduzione del 5G, c’è una finestra per una crescita aggressiva e un vantaggio competitivo per i fornitori di servizi che si adattano alle condizioni normative e infrastrutturali locali.

Le sfide da affrontare

Nonostante le ottime prospettive di crescita, Market Research Future ammonisce gli operatori sulle inevitabili sfide da affrontare. Gli elevati costi di implementazione e operativi rimangono una barriera, soprattutto per i player meno strutturati e per le pmi, che potrebbero non disporre del budget necessario per soluzioni di sicurezza avanzate.

La complessità dell’integrazione con i sistemi legacy, in particolare nelle reti che combinano infrastrutture più datate con i moderni ambienti 5G e virtualizzati, crea sfide in termini di compatibilità, interoperabilità e migrazione.

Da segnalare anche una carenza di professionisti qualificati in grado di implementare e gestire sofisticati sistemi di garanzia e monitoraggio basati sull’intelligenza artificiale, il che può rallentare l’adozione o ridurne l’efficacia.

Inoltre, la privacy, la sicurezza e la conformità normativa destano preoccupazioni, in particolare poiché gli operatori di telecomunicazioni sfruttano i big data, l’analisi dei dati e le architetture cloud-native in tutte le aree geografiche. Secondo Market Research Future , la rapida evoluzione delle tecnologie di rete richiederà anche continui aggiornamenti delle piattaforme di assurance, rendendo la manutenzione e gli aggiornamenti a lungo termine costosi e complessi.