Digital Economy Telco Industria 4.0 SpacEconomy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

networking

Edge AI, la monetizzazione passa dalla rete distribuita

Home Telco
Indirizzo copiato

Hpe lancia insieme a Nvidia la soluzione end-to-end che consente ai service provider di implementare e gestire migliaia di siti di inferenza decentralizzati, trasformando le installazioni per l’intelligenza artificiale in un unico sistema smart. Per le telco significa sviluppare nuovi ricavi sul fronte enterprise e riqualificare gli asset di rete

Pubblicato il 24 mar 2026
AI-intelligenza-artificiale, Linee guida AgID intelligenza artificiale PA

Una soluzione end-to-end basata sull’architettura Nvidia per collegare in modo sicuro le “AI factory” e i cluster di inferenza distribuiti tra sedi locali e periferiche. È questa Hpe AI Grid, l’offerta congiunta dei due colossi tecnologici che consente ai service provider di implementare e gestire migliaia di siti di inferenza decentralizzati, trasformando le installazioni per l’intelligenza artificiale in un unico sistema smart.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

A
Domenico Aliperto

Continua a leggere questo articolo

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Quantum,Computing,Concept.,The,Inscription,On,The,Processor,Icons.,Clicking

  • cybersecurity

    Quantum computing, Ibm e Cisco: avanti tutta sulle reti fault-tolerant

    01 Dic 2025

    Condividi
  • banda ultralarga-reti-network

  • l'iniziativa

    Guasti di rete, via al contest per proporre soluzioni basate sull'AI

    26 Nov 2025

    Condividi
  • smart working, lavoro, Pc, smartphone

  • mercati

    Smartphone e pc, vendite al rialzo. Traina (anche) la domanda di AI

    16 Ott 2025

    Condividi
  • smart working, digitale, chatbot, intelligenza artificiale, competenze, skills

  • il progetto

    AI e robotica, l’Itu accelera sulle competenze digitali dei giovani africani

    25 Set 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x