Edge AI, la monetizzazione passa dalla rete distribuita

Una soluzione end-to-end basata sull’architettura Nvidia per collegare in modo sicuro le “AI factory” e i cluster di inferenza distribuiti tra sedi locali e periferiche. È questa Hpe AI Grid, l’offerta congiunta dei due colossi tecnologici che consente ai service provider di implementare e gestire migliaia di siti di inferenza decentralizzati, trasformando le installazioni per l’intelligenza artificiale in un unico sistema smart.