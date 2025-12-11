Reti neutral host: perché la condivisione avanzata può accelerare il 5G e ridurre costi e consumi

Il dibattito sull’evoluzione delle reti mobili si concentra sempre più sulla necessità di trovare modelli infrastrutturali sostenibili, capaci di accelerare la diffusione del 5G e di supportare casi d’uso complessi senza replicare costi e consumi su più reti parallele. Il modello delle reti neutral host rientra tra le soluzioni considerate più promettenti in questo scenario. L’intervento di Mauro Cantina, Customer & Network Operations Director di Cellnex, durante la seconda parte del convegno, ha delineato le condizioni tecniche e industriali che rendono la condivisione attiva un’opzione strategica sempre più rilevante. Il suo contributo aiuta a comprendere perché la collaborazione tra operatori possa rappresentare uno snodo critico per la maturità del 5G.