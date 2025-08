Reti quantistiche, BT e Deutsche Telekom pionieri delle Tlc

BT Group è considerato il principale pioniere nel settore delle Tlc rispetto allo sviluppo di reti in grado di supportare le tecnologie quantistiche. E Deutsche Telekom lo tallona a pochissima distanza. A dirlo è un recente sondaggio sulla percezione del mercato condotto da TelecomTV tra i professionisti delle telecomunicazioni.

Il report è stato realizzato per valutare la percezione del settore di diverse tendenze e sviluppi nell’ambito delle reti di nuova generazione, che ha registrato una notevole attività da quando TelecomTV ha condotto il suo primo sondaggio nell’aprile 2024. L’indagine, intitolata “Quantum-Safe Networking Market Perception Report“, ha coinvolto 241 professionisti provenienti da tutto il mondo e da ogni angolo del settore delle telecomunicazioni – il 44% fornitori, il 29% operatori di rete, il 27% altri, inclusi analisti, organizzazioni di settore e aziende.

L’ascesa delle telco nel mondo del quantum

Quest’anno il sondaggio è stato condotto con un approccio peculiare, a causa, nota TelecomTV, del forte aumento delle attività di networking quantistici in tutto il mondo. “All’inizio del 2024, quando stavamo formulando la nostra serie iniziale di domande per il sondaggio, solo pochi operatori di rete stavano discutendo delle loro strategie, sperimentazioni e prime implementazioni di networking quantistico-sicuro, e il numero di aziende tecnologiche che interagivano in modo significativo con tali operatori era limitato”, spiega Ray Le Maistre, editorial director di TelecomTV . “Di conseguenza, quando abbiamo chiesto ai nostri intervistati del 2024 quali aziende considerassero leader di mercato nello sviluppo di tecnologie che consentiranno il networking quantistico, abbiamo proposto un unico elenco di aziende (un mix di operatori di rete e sviluppatori di tecnologie) da prendere in considerazione. Ora, però”, sottolinea Le Maistre, “ci sono troppe aziende attive in questo settore per un solo elenco, quindi questa volta abbiamo chiesto ai nostri intervistati di selezionare le aziende che ritengono leader di mercato da due elenchi: uno comprendente fornitori e sviluppatori e l’altro comprendente operatori di rete noti a TelecomTV per essere attivi nel settore del networking quantistico”.

La classifica dei gestori di rete quantum-safe: BT e Deutsche Telekom al vertica

Ebbene, se Ibm e Nokia sono considerati i principali fornitori, BT come detto è risultata vincitrice tra le telco: per TelecomTV non è una grande sorpresa, dato che la compagnia telefonica britannica ha lanciato il suo primo servizio di trasporto dati quantum-safe già nel 2022.

Naturalmente, negli ultimi anni BT ha continuato a sviluppare i propri servizi e a investire in ulteriore ricerca e sviluppo sulle comunicazioni a prova di quantistica: basti pensare alla collaborazione tra BT e Toshiba con Equinix per la connettività quantistica.

Il gruppo ha ottenuto i voti di un impressionante 42% degli intervistati: lo scorso anno, BT è stata riconosciuta come leader del settore dal 26% di coloro che hanno completato il sondaggio del 2024, quindi la sua posizione nel settore è migliorata nettamente.

Deutsche Telekom, dopo aver inaugurato un laboratorio di ricerca quantistica nel 2023, ha intensificato le sue attività di networking quantistico proprio negli ultimi 12 mesi. Ad aprile ha annunciato che i suoi Innovation Laboratories (T-Labs), in collaborazione con il fornitore specializzato statunitense/olandese Qunnect, avevano abilitato una connettività di rete quantistica (o internet quantistico) sostenuta con una fedeltà del 99% per un periodo di 17 giorni su un tratto di fibra ottica di 30 km distribuito commercialmente a Berlino, affermando che ciò rappresentava “un passo decisivo sulla strada verso l’internet quantistico e dimostra come l’infrastruttura di telecomunicazioni esistente possa supportare le tecnologie quantistiche di domani

È stata inoltre coinvolta, insieme a Toshiba Europe, nel completamento di comunicazioni quantistiche coerenti e sicure su una rete di telecomunicazioni esistente, utilizzando cavi in fibra ottica standard a temperatura ambiente normale.

Terzo posto a pari merito per Orange e SK Telecom

Al terzo posto a pari merito troviamo Orange, che ha recentemente lanciato Orange Quantum Defender, un servizio di rete quantisticamente sicuro basato sulla tecnologia Toshiba, e SK Telecom, che è impegnata da diversi anni nel settore delle reti quantistiche, è fortemente coinvolta nello sviluppo di standard di settore e all’inizio di quest’anno ha stretto una partnership multiforme con lo specialista statunitense di tecnologia quantistica IonQ, con l’obiettivo di integrare la tecnologia del nuovo partner con le sue risorse infrastrutturali e le sue applicazioni di intelligenza artificiale.

In questa speciale classifica, anche Vodafone, che da diversi anni sviluppa servizi quantum, risulta quarta, seguita da altri 11 operatori, tra cui Telefónica, Colt, AT&T, China Telecom, Sparkle e Ntt, che hanno comunque ottenuto voti significativi.