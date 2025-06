Roaming globale: connettività mobile verso i 105 miliardi di dollari entro il 2030

Secondo un rapporto pubblicato da Research And Markets dal titolo Roaming Tariffs – Global Strategic Business Report il mercato globale delle tariffe di roaming è stato stimato a 79,2 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 105,6 miliardi di dollari entro il 2030, con una crescita del 4,9% dal 2024 al 2030.

Questo aumento è guidato dalla crescente richiesta di piani di roaming più flessibili, trasparenti e convenienti, in risposta all’espansione dei viaggi internazionali e del lavoro da remoto. I provider stanno adattando le proprie offerte con soluzioni regionali, pay-as-you-go e pacchetti illimitati per soddisfare le esigenze dei vari profili di viaggiatori.

Fattori trainanti: viaggi, eSim e connettività 5G

La crescita del mercato delle tariffe di roaming è guidata da diversi fattori, tra cui l’aumento dei viaggi globali, le riforme normative e l’evoluzione della tecnologia mobile. La crescente domanda di piani di roaming flessibili e convenienti sta spingendo i fornitori di servizi di telecomunicazione a innovare le loro offerte di servizi.

L’espansione del 5G e l’adozione delle eSim stanno ulteriormente ridisegnando le dinamiche del roaming, consentendo una connettività transfrontaliera senza soluzione di continuità. La crescente presenza di Mvno (operatori di rete mobile virtuale) e le strategie di prezzo competitive stanno guidando la crescita del mercato, offrendo ai consumatori alternative più convenienti.

Inoltre, i progressi dell’intelligenza artificiale e dell’analisi dei dati stanno aiutando le società di telecomunicazioni a ottimizzare le tariffe di roaming in base al comportamento degli utenti e ai modelli di viaggio. Con la crescita della mobilità globale, il mercato è destinato a diventare più conveniente e personalizzato.

Normative internazionali a favore della trasparenza nel roaming

Gli interventi normativi stanno svolgendo un ruolo cruciale nella trasformazione del panorama globale delle tariffe di roaming. L’iniziativa dell’Unione Europea “Roam Like at Home” ha eliminato i sovrapprezzi di roaming per i viaggiatori dell’Ue, creando un precedente per altre nazioni. Misure normative simili sono allo studio in Asia, America Latina e Africa per creare strutture tariffarie più eque per gli utenti internazionali di telefonia mobile.

Gli accordi commerciali internazionali e le partnership nel settore delle telecomunicazioni, inoltre, stanno facilitando l’armonizzazione delle tariffe transfrontaliere, rendendo i servizi di roaming più accessibili e convenienti.

I governi e le autorità di telecomunicazione stanno anche imponendo una maggiore trasparenza nelle tariffe di roaming, garantendo che i consumatori non siano soggetti a costi nascosti. Questi cambiamenti normativi spingono gli operatori di telecomunicazioni a sviluppare pacchetti di roaming competitivi, mantenendo la redditività in un mercato in evoluzione.

Tecnologie emergenti e nuovi modelli per il roaming internazionale

I progressi della tecnologia stanno ridisegnando il mercato delle tariffe di roaming, offrendo ai consumatori opzioni di connettività alternative. L’adozione diffusa dei servizi Voip, delle chiamate Wi-Fi e delle app di messaggistica ha ridotto la dipendenza dai servizi di roaming tradizionali.

Allo stesso tempo, nuove tecnologie come la blockchain e le reti mobili decentralizzate stanno emergendo come opzioni economiche per evitare i costi elevati del roaming classico.

L’introduzione delle reti 5G sta ulteriormente cambiando le carte in tavola, consentendo una connettività internazionale ultraveloce e aprendo nuove possibilità di roaming senza soluzione di continuità.

Con le aziende di telecomunicazioni che investono in soluzioni di roaming basate sul cloud e nell’ottimizzazione delle tariffe guidata dall’intelligenza artificiale, il settore si sta muovendo verso esperienze di roaming più flessibili, intuitive e digitalmente avanzate.