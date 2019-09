5G in volata, mercato a 30 miliardi di dollari nel 2025

Secondo una ricerca portata avanti da Market Research Future il mercato della tecnologia 5G tra il 2020 e il 2025 avrà un tasso di crescita composto annuo del 49,1% e arriverà a quota 30 miliardi di dollari.

I paesi nei quali si vedrà la crescita maggiore sono gli Usa e la Cina, ma anche Gran Bretagna e Germania vedranno un incremento molto importante della crescita di questo mercato. A spingere per la crescita secondo la ricerca saranno soprattutto l’utilizzo crescente dell’Internet delle cose (IoT) e la crescente domanda di esperienze di Internet da dispositivo mobile potenziate. Le maggiori opportunità di innovazione verranno dalle tecnologie di multiplexing, che permettono di aumentare la banda passante delle fette di spettro date agli operatori. E sul mercato a muoversi più velocemente saranno soprattutto Verizon Wireless, At&t e Ericsson.

La ricerca, che ha visto l’intervista di manager e opinion maker del settore in tutto il mondo, vede dei tassi di crescita composti annui (Cagr) differenti a seconda delle geografia: negli Usa i ricercatori prevedono un Cagr del 5G del 71%, mentre per il secondo mercato, cioè l’Asia, l’attesa è di una crescita fino a 17,55 miliardi di dollari nel 2020, con un Cagr del 74,60 tra il 2018 e il 2025.

Un ruolo molto importante va anche agli operatori del settore. Qualcomm, che è negli Usa il principale produttore di tecnologie con il 12,26% del mercato per fatturato, secondo il rapporto dominerà il settore delle tecnologie 5G. Il segmento delle small cell oltretutto supererà quota 4 miliardi di dollari nel 2025, mentre la parte di virtualizzazione delle funzioni di rete supererà quota 7,65 miliardi. Il segmento dei chip custom, cioè gli Asic, andrà oltre quota 8,79 miliardi di valore per il 2025 e infine il settore dei dispositivi per gli utenti finali avrà un Cagr del 119,80%.

