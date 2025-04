Smartphone in volata: nel 2028 supereranno la popolazione mondiale

Nel 2024, il numero di smartphone acquistati in tutto il mondo ha raggiunto i 260 milioni di unità. Sebbene questa cifra rappresenti ancora un volume enorme, si tratta del secondo incremento annuale più basso degli ultimi dieci anni e di un calo significativo rispetto al picco del 2017, quando furono venduti oltre un miliardo di dispositivi. Tuttavia, nonostante questa frenata, il mercato degli smartphone continua a crescere a un ritmo straordinario, a un ritmo più veloce rispetto a quello della popolazione mondiale.

Secondo i dati di Stocklytics.com, il numero di smartphone in uso nel mondo è aumentato di 1,5 miliardi negli ultimi cinque anni, un tasso di crescita quattro volte superiore a quello della popolazione globale.

Entro il 2028 sulla Terra più smartphone che abitanti

Nonostante i segnali di rallentamento dalla sua impennata del 2017, l’avanzamento tecnologico, i cicli di aggiornamento più rapidi e la diffusione di modelli a basso costo nei mercati emergenti sono fattori che stanno alimentando l’adozione degli smartphone.

L’andamento popolazione – smartphone

Secondo il Global 2025 Digital Overview Report, nel 2020 c’erano circa 5,9 miliardi di smartphone in uso, 240 milioni in più rispetto all’anno precedente. Da allora, il mercato ha aggiunto in media 361,5 milioni di dispositivi all’anno, portando il numero totale a livelli record. A gennaio 2025, infatti, nel mondo sono in uso 7,42 miliardi di smartphone, ovvero 1,5 miliardi in più rispetto a cinque anni prima.

Confrontando questa crescita con quella della popolazione globale, il divario diventa ancora più evidente. Dal 2020, la popolazione mondiale è cresciuta di circa 72 milioni di persone all’anno, un incremento quattro volte inferiore rispetto a quello degli smartphone. A gennaio 2025, la popolazione globale ha raggiunto gli 8,23 miliardi di persone, mentre il numero di smartphone è già superiore a 7 miliardi. Se questa tendenza continuerà, gli smartphone potrebbero superare il numero di persone nel mondo già entro la fine del 2027 o, al più tardi, all’inizio del 2028.

Implicazioni per il Futuro

Questa evoluzione solleva interrogativi importanti per il futuro. Gli smartphone non sono più solo un dispositivo di comunicazione, ma sono diventati strumenti fondamentali per l’accesso alla tecnologia, al lavoro e ai servizi digitali. Se il numero di smartphone continuerà a crescere più velocemente della popolazione, potremmo trovarci in un mondo in cui ogni persona possiede più di uno smartphone, se non addirittura dispositivi condivisi tra famiglie o comunità. Inoltre, l’espansione del mercato potrebbe portare a un ulteriore aumento della disparità digitale tra i paesi con un alto tasso di adozione di tecnologie mobili e quelli che, al contrario, faticano ad accedere a queste risorse.

L’Impatto economico: oltre 2,3 trillion di dollari in 5 anni

Se da un lato la crescita degli smartphone rappresenta un fenomeno globale in continua espansione, dall’altro porta con sé un impatto economico considerevole. L’adozione crescente di dispositivi mobili sta alimentando una spesa senza precedenti, con il mercato globale che ha raggiunto cifre da capogiro. Tra il 2020 e il 2024, le spese per l’acquisto di smartphone sono state comprese tra i 420 e i 470 miliardi di dollari all’anno, portando il totale quinquennale a oltre 2,3 trilioni di dollari. Questa somma rappresenta circa il 2,7% del Pil globale.

Una Spesa Destinata a Crescere

Il trend di crescita della spesa continua a sorprendere. Secondo le previsioni di Statista, la spesa globale per smartphone continuerà ad aumentare nei prossimi anni. Si prevede che nel 2026 il mercato supererà per la prima volta i 500 miliardi di dollari, con un incremento annuo del 11% che porterà il fatturato a superare i 560 miliardi di dollari entro il 2029. Questo comporterà un aumento di circa 100 miliardi di dollari in soli cinque anni, un dato che evidenzia l’appeal costante di questi dispositivi e la crescente importanza delle tecnologie mobili.

I driver della crescita: innovazione, cicli di aggiornamento e accessibilità

I fattori che alimentano questa crescita sono molteplici. Da un lato, l’innovazione tecnologica continua a spingere l’industria. I progressi nelle fotocamere, nelle prestazioni dei processori, nelle capacità di intelligenza artificiale e nelle reti mobili stanno rendendo gli smartphone dispositivi sempre più potenti e necessari. Dall’altro, i cicli di aggiornamento si stanno accorciando: in passato, le persone tendevano a conservare il proprio smartphone per più anni; oggi, grazie a modelli più economici e al finanziamento delle nuove tecnologie, molti consumatori si trovano ad aggiornare i propri dispositivi con maggiore frequenza.

Inoltre, la crescente diffusione di smartphone a basso costo sta portando a un’esplosione della domanda nei mercati emergenti. In paesi come l’India, il Brasile, e molte altre nazioni in via di sviluppo, i dispositivi mobili stanno diventando il principale strumento di accesso a Internet e ai servizi digitali, contribuendo ulteriormente a spingere le vendite.

Il futuro degli smartphone non sembra destinato a rallentare. Al contrario, la crescente domanda di tecnologia mobile, alimentata da fattori economici e sociali, suggerisce che questi dispositivi continueranno a essere un motore di innovazione e sviluppo a livello globale.