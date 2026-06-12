L’AI nelle telco diventa per la Cina una leva di politica industriale. Non solo uno strumento per ottimizzare reti e servizi, ma il punto di raccordo tra infrastrutture digitali, capacità di calcolo, applicazioni verticali e controllo tecnologico. Il nuovo piano triennale del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology fissa un obiettivo chiaro: portare entro il 2028 le reti di informazione e comunicazione a una prima fase di intelligenza autonoma di alto livello.

La linea scelta da Pechino conferma un passaggio già visibile nel mercato globale. Le reti non sono più soltanto sistemi di trasporto dati. Diventano piattaforme computazionali distribuite, capaci di integrare modelli, sensori, automazione e servizi intelligenti. In questa prospettiva, il settore telco assume un ruolo strategico nella corsa all’intelligenza artificiale. Senza connettività, edge computing e gestione intelligente delle risorse, molte applicazioni industriali restano confinate alla sperimentazione.

Il piano copre il periodo 2026-2028 e indica target misurabili. Entro il 2028 la Cina vuole costruire oltre 30 scenari applicativi ad alto valore, sviluppare applicazioni tipiche e agenti intelligenti specializzati, e garantire nelle aree metropolitane una copertura di almeno il 75% per l’accesso alla potenza di calcolo con latenza di un millisecondo. È un traguardo tecnico, ma anche economico. Ridurre la distanza tra rete e calcolo significa abilitare servizi industriali in tempo quasi reale.

Dalla rete connessa alla rete intelligente

Il punto centrale del piano è la trasformazione delle reti in sistemi sempre più autonomi. La Cina punta a funzioni di pianificazione intelligente, generazione automatica dei progetti di rete, controllo qualità nei cantieri e gestione predittiva delle risorse. L’obiettivo è ridurre il peso delle attività manuali e aumentare la resilienza delle infrastrutture.

Questo approccio sposta il baricentro delle telco. La competizione non riguarda più solo copertura, velocità e capacità. Entra in gioco la capacità di orchestrare traffico, calcolo, modelli e applicazioni. Una rete autonoma può riconfigurarsi in base alla domanda, prevenire anomalie e distribuire risorse dove servono. Per gli operatori significa ridurre costi operativi e migliorare la qualità del servizio.

Il Miit riconosce però la complessità del percorso. L’integrazione profonda tra AI e comunicazioni resta un campo sistemico. Richiede progressi nelle tecnologie chiave, modelli di business sostenibili e percorsi di adozione chiari. Il piano nasce proprio per dare una direzione coordinata a industria, ricerca, operatori e amministrazioni locali.

Il millisecondo come nuova frontiera

Il target sulla latenza è tra gli elementi più significativi. Garantire in ambito metropolitano una copertura del 75% per l’accesso alla potenza di calcolo entro un millisecondo significa avvicinare l’intelligenza artificiale agli utenti, alle fabbriche e agli oggetti connessi. Non basta avere grandi data center. Serve una distribuzione capillare delle capacità computazionali.

Qui entra in gioco l’edge computing. Applicazioni come visione artificiale, controllo di precisione, guida connessa, robotica industriale e manutenzione predittiva richiedono tempi di risposta stretti. La latenza non è un dettaglio tecnico. È la condizione che decide se un servizio può uscire dal laboratorio e diventare operativo.

Per le telco, questo apre un mercato diverso da quello tradizionale. La connettività diventa parte di un’offerta integrata con calcolo, sicurezza, dati e modelli. La rete metropolitana può diventare una piattaforma per imprese manifatturiere, sanità, trasporti, logistica e pubblica amministrazione. Il valore non nasce più solo dal traffico, ma dalla qualità dell’esecuzione digitale.

5G-A, 6G e reti ottiche nel disegno cinese

Il piano richiama esplicitamente l’integrazione tra AI e tecnologie come 5G-A, 6G, nuove reti ottiche, Ipv6+ e industrial internet. È un’indicazione rilevante, perché collega la strategia sull’intelligenza artificiale alla prossima generazione di infrastrutture.

La Cina dispone già di una base ampia. Secondo i dati riportati dalla stampa economica cinese, il Paese ha superato i 5 milioni di stazioni radio 5G. Sono inoltre già in campo applicazioni di trasmissione a 400 Gbps su reti geografiche e una capacità di calcolo intelligente indicata in 1.882 Eflops in formato Fp16. Questi numeri spiegano perché Pechino guardi alla convergenza tra rete e AI come a una fase di industrializzazione, non solo di ricerca.

La direzione riguarda anche l’evoluzione verso il 6G. Le reti future dovranno integrare comunicazione, sensing, calcolo e intelligenza. Il piano cinese usa questa traiettoria per anticipare standard, architetture e filiere. Chi controlla l’architettura della rete intelligente può influenzare anche l’ecosistema di servizi che vi si appoggia.

Agenti intelligenti e nuovi casi d’uso

Un altro asse riguarda gli agenti intelligenti. Il piano prevede lo sviluppo di agenti specializzati per il settore informazione e comunicazioni. Non si tratta solo di chatbot o assistenti digitali. Nel contesto telco, gli agenti possono coordinare operazioni di rete, supportare la manutenzione, ottimizzare consumi energetici e gestire interazioni tra sistemi complessi.

Il Miit indica anche aree di ricerca come la collaborazione tra modelli grandi e piccoli, la cooperazione multi-agente e le comunicazioni tra agenti intelligenti. È un passaggio importante. La prossima fase dell’AI industriale potrebbe non dipendere soltanto da modelli sempre più grandi, ma da sistemi distribuiti e specializzati, capaci di agire dentro processi reali.

Per le imprese, questo significa maggiore automazione lungo la catena del valore digitale. Un operatore potrebbe usare modelli piccoli in edge per decisioni rapide e modelli più grandi in cloud per analisi complesse. La rete diventerebbe il tessuto che collega questi livelli. Da qui nasce il potenziale industriale dell’AI nelle telco.

La base dati come infrastruttura parallela

La strategia cinese non riguarda solo reti e potenza di calcolo. Nei giorni precedenti, la National Data Administration ha pubblicato un piano per promuovere dataset settoriali di alta qualità entro il 2028. L’obiettivo è costruire raccolte di dati validate in campi come manifattura, energia, trasporti, sanità, istruzione, finanza, e-commerce, sicurezza pubblica e gestione urbana.

Questo tassello completa il quadro. L’intelligenza artificiale applicata alle reti richiede dati affidabili, aggiornati e governabili. Senza dataset di qualità, gli agenti intelligenti rischiano di produrre automazioni fragili. Con dati settoriali più solidi, invece, l’AI può entrare nei processi industriali con maggiore affidabilità.

Per Pechino, dati, calcolo e rete formano un’unica infrastruttura. È una visione coerente con la strategia nazionale sull’economia digitale. Le telco diventano il punto di connessione tra queste tre dimensioni. Non sono soltanto fornitori di banda. Sono attori dell’ecosistema AI.

Sicurezza e governance al centro

Il piano individua 17 compiti in quattro aree: aggiornamento intelligente dell’industria delle comunicazioni, rafforzamento delle basi per lo sviluppo dell’AI, promozione delle applicazioni integrate e miglioramento della governance settoriale. La presenza della governance tra i pilastri conferma la sensibilità del tema.

Reti autonome e agenti intelligenti aumentano l’efficienza, ma introducono nuovi rischi. Un errore in un sistema di orchestrazione può propagarsi rapidamente. Un modello non robusto può prendere decisioni operative sbagliate. Una rete più programmabile può ampliare la superficie di attacco. Per questo la sicurezza non può arrivare dopo l’innovazione.

La Cina punta a un ecosistema “sicuro e affidabile” entro il 2030. La formula ha un valore tecnico e politico. Significa rafforzare controlli, standard, certificazioni e capacità nazionali. In un contesto segnato dalle restrizioni sui semiconduttori e dalla competizione tecnologica con gli Stati Uniti, l’autonomia della filiera resta un obiettivo implicito ma centrale.

Impatto sugli operatori e sulla filiera

Per gli operatori cinesi, il piano crea una cornice di investimento. Le reti autonome richiedono software, sensori, modelli, piattaforme di orchestrazione e nuove competenze. L’effetto si estende a fornitori di apparati, cloud provider, imprese di cybersecurity, sviluppatori di AI e produttori di semiconduttori.

Il mercato potenziale è ampio. Automazione di rete, edge computing e applicazioni industriali possono generare nuove fonti di ricavo. Ma il passaggio non è automatico. Le telco dovranno dimostrare che i servizi intelligenti producono valore misurabile per le imprese. Serviranno modelli commerciali più flessibili rispetto alla vendita tradizionale di connettività.

Il piano richiama infatti anche la necessità di innovare i modelli di business. È un punto decisivo. L’AI nelle telco può restare un programma infrastrutturale, oppure diventare una piattaforma di servizi. La differenza dipenderà dalla capacità degli operatori di costruire offerte verticali per industria, città, mobilità e servizi pubblici.

Una sfida anche per Europa e Stati Uniti

La mossa cinese ha implicazioni oltre i confini nazionali. La convergenza tra AI e telecomunicazioni è una partita globale. Europa, Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone stanno lavorando su reti autonome, Open Ran, edge cloud e 6G. La Cina prova però a imprimere una direzione centralizzata, con obiettivi temporali e quantitativi molto chiari.

Per l’Europa, il tema è particolarmente delicato. Il continente dispone di competenze industriali nelle reti, nella manifattura avanzata e nella regolazione digitale. Ma la frammentazione del mercato e la pressione sugli investimenti telco rischiano di rallentare l’adozione su larga scala. Il piano cinese mostra quanto la dimensione industriale sia ormai inseparabile da quella infrastrutturale.

Anche per gli Stati Uniti la questione è strategica. La leadership nei modelli AI e nei chip deve confrontarsi con la capacità di portare intelligenza dentro reti, fabbriche e servizi pubblici. La competizione non si giocherà solo sui modelli fondazionali. Si giocherà sulla capacità di distribuirli in modo efficiente, sicuro e vicino ai processi reali.

Verso il 2030, la rete diventa piattaforma AI

Il traguardo del 2028 è una tappa intermedia. Entro il 2030 la Cina punta a progressi significativi nelle tecnologie chiave per integrare AI e reti di comunicazione. L’obiettivo è migliorare in modo forte le capacità di servizio integrate tra sensing, comunicazione, calcolo e intelligenza. In parallelo, Pechino vuole costruire un ecosistema industriale e innovativo completo.

Questa traiettoria suggerisce una trasformazione profonda. La rete del futuro non sarà solo più veloce. Sarà più autonoma, distribuita e sensibile al contesto. Potrà raccogliere segnali dall’ambiente, elaborare dati in prossimità, coordinare agenti e adattare le risorse in tempo reale.

Resta aperta la questione dell’esecuzione. I target sono ambiziosi e richiedono investimenti, standard condivisi, hardware adeguato e capacità di integrazione. Le restrizioni tecnologiche internazionali possono pesare, soprattutto sui componenti più avanzati. Tuttavia il segnale politico è netto. Per Pechino, l’AI nelle telco è una delle architetture portanti della prossima economia digitale.