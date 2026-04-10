Telco-as-a-service: non più un esercizio teorico, ma una leva industriale concreta per rimettere in equilibrio i conti delle telecomunicazioni. È questa la tesi centrale dell’analisi pubblicata dalla società di consulenza Arthur D. Little, che guarda al crescente ruolo del private equity come catalizzatore di un cambio di modello.
l’analisi
Telco-as-a-service: così il private equity ripensa la creazione di valore
Da opzione di sourcing a leva di creazione di valore: il modello si afferma come risposta strutturale alla crisi di redditività delle telecomunicazioni. Per i fondi è lo strumento per ridurre il rischio, velocizzare l’innovazione e riportare i ritorni sopra il costo del capitale
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