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Telco-as-a-service: così il private equity ripensa la creazione di valore

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Da opzione di sourcing a leva di creazione di valore: il modello si afferma come risposta strutturale alla crisi di redditività delle telecomunicazioni. Per i fondi è lo strumento per ridurre il rischio, velocizzare l’innovazione e riportare i ritorni sopra il costo del capitale

Pubblicato il 10 apr 2026
Figure 1 TaaS investment thesis

Telco-as-a-service: non più un esercizio teorico, ma una leva industriale concreta per rimettere in equilibrio i conti delle telecomunicazioni. È questa la tesi centrale dell’analisi pubblicata dalla società di consulenza Arthur D. Little, che guarda al crescente ruolo del private equity come catalizzatore di un cambio di modello.

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Veronica Balocco

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