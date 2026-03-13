Telco B2B, la svolta è già iniziata: non vince più chi connette, ma chi governa sicurezza e AI

Il nuovo scenario telco B2B si sta definendo attorno a una trasformazione strutturale, emersa con chiarezza nel report McKinsey “Winning B2B customers in technology and telecommunications”. La connettività rimane la base del servizio, ma non determina più la dinamica competitiva. Le imprese chiedono sicurezza avanzata, orchestrazione di soluzioni complesse e percorsi digitali capaci di sostenere decisioni rapide, continue e affidabili. L’AI agentica accelera questo cambio di paradigma, influenzando sia i comportamenti d’acquisto sia il modo in cui gli operatori devono ripensare modelli organizzativi, processi e offerte.

Il report analizza oltre tremila decision maker in undici settori e mostra come l’intero ecosistema stia entrando in una fase di maturazione che richiede agli operatori telco di superare la logica del prodotto e spostarsi verso una responsabilità integrata nei processi critici dei clienti. La trasformazione appare coerente e progressiva, sostenuta da una fiducia crescente nei confronti delle tecnologie intelligenti e da una domanda che, pur in presenza di pressioni macroeconomiche, continua a crescere in modo selettivo.

La spesa cresce ma il valore si sposta verso gli strati alti

Secondo McKinsey gli investimenti aziendali nel digitale mantengono una traiettoria positiva e si consolidano soprattutto nelle aree ad alto valore. Le imprese continuano a considerare la connettività un asset essenziale, ma orientano la crescita su domini come sicurezza, cloud e applicazioni intelligenti. La propensione alla spesa resta elevata, grazie alla volontà di rafforzare la competitività e prevenire rischi operativi.

La parte più rilevante dello spostamento riguarda il rapporto tra operatori e imprese. Quasi l’intero campione riconosce agli operatori un ruolo più ampio della pura fornitura di rete. Le aziende guardano ai telco come possibili integratori, capaci di garantire affidabilità, continuità e controllo su un ecosistema tecnologico che diventa più complesso. La fiducia si costruisce sulla capacità di orchestrare piattaforme e soluzioni eterogenee, mantenendo coerenza tra sicurezza, governance e performance.

L’esperienza digitale diventa l’elemento discriminante

La relazione tra operatori e imprese evolve verso modelli ibridi che combinano digitale e interazione umana. L’analisi di McKinsey conferma che la disponibilità del canale non basta più: ciò che orienta la scelta è la qualità dell’esperienza. Le imprese privilegiano percorsi fluidi, affidabili e coerenti con le esigenze del proprio business, soprattutto nelle fasi di gestione e riacquisto.

L’AI agentica introduce una frattura netta rispetto al passato. Le aziende che l’hanno adottata a livello scalabile mostrano una maggiore propensione a usare canali digitali end‑to‑end anche per operazioni di valore elevato. La familiarità con processi automatizzati favorisce un approccio più sicuro ai percorsi online e contribuisce a ridurre le incomprensioni tipiche delle interazioni tradizionali. I processi diventano più lineari e si presta meno spazio a errori, ritardi o passaggi ridondanti.

Sicurezza, compliance e fiducia guidano la fedeltà

La stabilizzazione della fedeltà verso gli operatori non implica un ritorno alla logica della captive audience. Il report evidenzia un cambio nella gerarchia delle priorità: la sicurezza è la prima ragione di switch, superando il prezzo e la copertura. La protezione dei dati è diventata una condizione di ingaggio e non un elemento accessorio.

Data privacy, sovranità dei dati e coerenza normativa rappresentano un vincolo stringente. Molte imprese richiedono ambienti privati o direttamente controllati, e delegano agli operatori il compito di semplificare la complessità regolatoria. Per gli operatori, questo scenario rappresenta un’opportunità strategica, perché valorizza un patrimonio di competenze che deriva da decenni di gestione di infrastrutture critiche.

La fedeltà diventa dunque un fenomeno più sofisticato. Non è legata a un elemento singolo, ma alla capacità dell’operatore di presidiare i punti critici che garantiscono continuità e protezione. Chi non riesce a farlo rischia di perdere terreno non solo verso altri telco ma, soprattutto, verso i grandi player tecnologici.

L’AI agentica cambia modelli, processi e aspettative

L’adozione dell’AI agentica è già diffusa, ma la scala resta limitata. Molte imprese hanno attivato progetti pilota e alcune hanno iniziato a espanderli, ma l’implementazione completa rimane rara. Nonostante questo, l’apertura verso le interazioni basate su AI è quasi universale. Il report mostra che la quasi totalità del campione accetta forme di assistenza intelligente nei percorsi di supporto, gestione dei ticket e troubleshooting.

Il quadro cambia nelle attività commerciali, dove serve equilibrio tra automazione e giudizio umano. L’AI agentica consente agli operatori di ridurre i volumi più onerosi, liberando tempo per gestire le interazioni strategiche. Il modello vincente è ibrido e valorizza l’esperienza dei team di vendita e dei team tecnici, rendendo più efficiente la gestione complessiva della relazione.

Questa evoluzione cambia anche le aspettative sul mercato. Le imprese chiedono soluzioni acquistabili, scalabili e controllabili. Preferiscono piattaforme gestite e applicazioni pronte all’uso. Nessun attore domina il panorama dell’AI agentica, ma il report segnala un’interessante apertura verso gli operatori telco, considerati in grado di integrare servizi intelligenti dentro ambienti già gestiti e conformi.

Telco B2B: un mercato aperto senza un vincitore definito

Il settore telco B2B entra in una fase di contendibilità che apre opportunità e rischi. Le imprese sono pronte a scegliere soluzioni più efficienti e sicure, senza vincoli di appartenenza o tradizione. L’assenza di un leader unico nei servizi di AI agentica crea spazi per chi saprà combinare tecnologia matura, modelli operativi agili e una governance che tenga insieme sicurezza, performance e trasparenza.

La sfida per gli operatori non riguarda solo l’adozione delle tecnologie, ma la capacità di tradurre queste innovazioni in valore effettivo per i clienti. Il report McKinsey indica una direzione chiara: le imprese vogliono affidabilità e semplicità nell’ingaggio. Gli operatori che sapranno costruire un approccio integrato, centrato su fiducia, sicurezza e orchestrazione, avranno la possibilità di consolidare un ruolo competitivo in un mercato in forte ridefinizione.