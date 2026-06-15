Telco per l’Italia, inizia il conto alla rovescia per la summer edition: ecco l’agenda

Le telecomunicazioni entrano in una nuova fase di trasformazione, nella quale l’efficientamento delle infrastrutture diventa una priorità industriale e strategica. La crescita della domanda di connettività, la necessità di densificare le reti e la complessità degli investimenti impongono infatti modelli capaci di ottimizzare le risorse, ridurre le duplicazioni e rafforzare la capacità complessiva del sistema.

È in questo scenario che si inserisce l’edizione di giugno di Telco per l’Italia, dedicata al ruolo delle infrastrutture condivise nell’evoluzione del settore. L’evento riunirà istituzioni, operatori, imprese e stakeholder per approfondire le prospettive aperte da network sharing e neutral host, due modelli sempre più centrali per accompagnare lo sviluppo delle reti digitali nel Paese.

Infrastrutture condivise, la leva per rendere sostenibili gli investimenti

Network sharing e neutral host rappresentano strumenti concreti per migliorare l’efficienza degli investimenti, in particolare nelle aree e nei contesti in cui il ritorno economico è più complesso. La condivisione delle infrastrutture consente infatti di ridurre i costi di deployment, limitare le duplicazioni e liberare risorse da destinare al potenziamento della capacità e della qualità del servizio.

Il tema assume un peso crescente in un mercato in cui la domanda di traffico continua ad aumentare e il costo per giga resta una variabile chiave per la sostenibilità economica degli operatori. Rendere più efficiente l’uso delle reti significa, quindi, intervenire su uno dei nodi principali del settore: costruire infrastrutture più performanti senza appesantire ulteriormente i piani di investimento.

Neutral host, un modello per capacità, copertura e qualità del servizio

Tra i temi al centro del confronto ci sarà il ruolo del neutral host, modello che permette a più operatori di utilizzare un’infrastruttura comune, gestita da un soggetto terzo. Una soluzione che può risultare particolarmente rilevante in ambiti ad alta densità, come stadi, aeroporti, stazioni, grandi edifici e aree urbane complesse, ma anche in contesti in cui la copertura richiede modelli più sostenibili.

L’obiettivo è aumentare la capacità disponibile, migliorare le performance di rete e abilitare servizi più affidabili per utenti, imprese e pubbliche amministrazioni. La condivisione non viene quindi letta come una semplice scelta di contenimento dei costi, ma come una componente di una strategia più ampia di sviluppo infrastrutturale.

Sovranità digitale, il controllo della connettività diventa strategico

Il dibattito si intreccia anche con il tema della sovranità digitale. Oggi il controllo strategico non riguarda soltanto dati, cloud e piattaforme, ma anche la connettività: progettare, gestire e mettere in sicurezza reti efficienti e resilienti è una condizione essenziale per la competitività del Paese.

In questa prospettiva, le infrastrutture condivise possono contribuire a rafforzare il presidio della rete, migliorando la capacità di risposta del sistema alle nuove esigenze del mercato e dei territori. Autonomia tecnologica, resilienza operativa e sostenibilità degli investimenti diventano così elementi di uno stesso percorso.

Telco per l’Italia, confronto tra istituzioni, operatori e imprese

L’edizione di giugno di Telco per l’Italia punta a mettere a confronto esperienze, modelli e prospettive industriali. Al centro dell’agenda ci saranno le condizioni necessarie per ridurre il costo per giga, aumentare capacità e qualità del servizio, abilitare coperture più sostenibili e rafforzare il ruolo strategico delle reti.

L’evento offrirà dunque un’occasione di confronto su uno dei passaggi più rilevanti per il futuro delle telecomunicazioni italiane: rendere le infrastrutture digitali più efficienti, solide e capaci di sostenere la crescita del Paese.

L’agenda è consultabile qui